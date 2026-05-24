CHP, Genel Başkanı Özgür Özel'i Destekledi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl Başkanlığı binasına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in posteri asıldı.

CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer ve Merkez İlçe Başkanı Barış Özener, desteklemek amacıyla Genel Başkan Özgür Özel'in posterini partinin bulunduğu binaya astı ve bu sırada meşaleler de yaktı.

İl Başkanı Mutlu Yavuzer yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin değerlerine, halkın iradesine ve örgütün mücadelesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yaktığı aydınlanma meşalesini Osmaniye'de kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz" dedi.