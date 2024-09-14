CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da Düğün Törenine Katıldı

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OSMAN BEKAR

(SOMA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde Utku Saka ile Dilara Berber'in nikah törenine katıldı.

Soma'da 11 yıl CHP İlçe Başkanlığı yapan Abdullah Saka'nın oğlu Utku Saka ile Dilara Berber'in, Aleyna Saklı Bahçe Düğün Salonu'nda nikah töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel nikah şahitliği yaptı. Nikahı Soma Belediye Başkanı Sercan Okur kıydı.

Özgür Özel, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün Berber ve Saka ailelerinin mutlu gününde yanlarındayım. Bizler resmi olarak törene katkıda bulunduk, sizler de teşrifleriniz ve alkışlarınızla katkıda bulundunuz. Şüphesiz ki CHP çok büyük bir aile. O ailenin önemli isimleri bugün burada; il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kıymetli belediye başkanlarımız. Ben 15 yıldır aktif siyasetin içerisindeyim. Manisa'da benden başka bu kadar çok düğüne katılan bir siyasetçi yoktur, genel başkan olana kadar. Tabii bu da düğün sahibi Abdullah Saka hariç. Gittiğim herhangi bir düğünde Abdullah Saka'yı görmemek imkansız. 9 yıl sonra tekrar bir Saka evladının şahitliğini yapmak benim için gurur verici. O günkü şahitliğimiz iyi sonuçlar vermişti, bugün de Utku ile Dilara'nın birlikteliğinin mutlu ve hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Ailemiz zamanla daha da büyüyecek ve onlar bizlere en güzel haberleri verecektir."

Özgür Özel, daha sonra aile cüzdanını Dilara'ya teslim ederken, "Bu aile cüzdanını özellikle Türkiye'deki kadın hakları mücadelesi çerçevesinde göz önünde bulundurarak Dilara'ya emanet ediyorum. Dilarayı da Utku'ya emanet ediyorum" dedi.