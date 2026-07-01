CHP Giresun İl Başkanı: Örgütümüzün İradesi Yok Sayılamaz - Son Dakika
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CHP Giresun İl Başkanı: Örgütümüzün İradesi Yok Sayılamaz

01.07.2026 16:16
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Gökhan Şenyürek, 26 il başkanının görevden alınmasına tepki gösterdi ve örgüt iradesini savundu.

(GİRESUN) - Haber: Barış TÜYSÜZ

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, partisinin 26 il başkanının görevden alınmasına tepki göstererek, "Giresun'da CHP tabelası, birtakım hesaplarla değil; örgütümüzün alın teriyle, üyelerimizin emeğiyle ve delegelerimizin iradesiyle ayaktadır" ifadelerini kullandı.

Şenyürek, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararların örgüt iradesini yok saydığını, daha önce görevden alınan il başkanlarıyla birlikte son olarak görevden uzaklaştırılan 26 il başkanına da destek verdiklerini ifade etti.

Partisinin seçilmiş iradesini etkisizleştirmeye yönelik girişimlerin yeni bir aşamaya taşındığını belirten Şenyürek, "Daha önce görevden alınan il başkanlarımızın ardından, dün de 26 il başkanımızın görevden alınması örgüt iradesini yok sayan, partimizi seçilmişleri üzerinden değil, atanmışlar eliyle yönetmeye çalışan anlayışın açık bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Görevden alınan il başkanlarının örgütlerinin, üyelerinin ve delegelerinin iradesiyle göreve geldiğini vurgulayan Şenyürek, şunları kaydetti:

"Görevden alınan tüm il başkanlarımızın yanındayız. Bu arkadaşlarımızın her biri, görevlerini örgütlerinin, üyelerinin ve delegelerinin iradesiyle üstlenmiş; Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahallede, sokakta, ilçede ve ilde büyüyen mücadelesine emek vermiştir. Hiçbir siyasi mühendislik hesabı, hiçbir atanmış irade, örgütün emeğiyle oluşan bu meşruiyeti ortadan kaldıramaz."

Giresun örgütü olarak meşruiyetini örgütten, sandıktan, üyeden ve delegeden almayan hiçbir iradeyi tanımayız. CHP Giresun örgütüne atanmış butlan temsilcileriyle, kayyum aklıyla ya da siyasi mühendislik hesaplarıyla yön verilemeyeceğini herkes bilmelidir. Giresun'da CHP tabelası, birtakım hesaplarla değil; örgütümüzün alın teriyle, üyelerimizin emeğiyle ve delegelerimizin iradesiyle ayaktadır. Bu iradeyi yok saymaya, örgütümüzün kapısını gayrimeşru hesaplara aralamaya kalkışanlar, karşılarında sessiz kalan bir yapı değil; örgütüne, partisine ve halkın iradesine sahip çıkan dimdik Cumhuriyet Halk Partilileri bulacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Giresun İl Başkanı: Örgütümüzün İradesi Yok Sayılamaz - Son Dakika

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