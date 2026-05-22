CHP İğdır İl Başkanı'ndan Kurultay Tepkisi
CHP İğdır İl Başkanı'ndan Kurultay Tepkisi

22.05.2026 13:44
Nizamettin Ada, CHP Kurultayı'nın iptalini tarihi hata olarak değerlendirerek Özgür Özel'in yanındayız dedi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - CHP Iğdır İl Başkanı Nizamettin Ada, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptalini değerlendirirken, "13 seçim kaybetmiş bir genel başkanın, bugün partimizi iktidara taşıyan ve birinci parti yapan Genel Başkanımız Özgür Özel'in karşısına bu şekilde çıkmasını tarihi bir hata olarak görüyoruz" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararına tepki gösteren CHP Iğdır İl Başkanı Nizamettin Ada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sonuna kadar yanında olduklarını etti. Kararın yanlış olduğunu ve ülkede sıkıntılı bir sürecin başlamasına yol açtığını vurgulayan Ada şunları söyledi:

"Bu karar, partimizin iktidara yürüyüşünü engelleme amacıyla alınmıştır ve biz bunu doğru bulmuyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in sonuna kadar yanındayız. Şu anda ilde görevimizin başındayız ve Genel Başkanımızdan gelecek talimat doğrultusunda hareket etmek için bekliyoruz. Bu bağlamda, Sayın eski Genel Başkanımızın bu görevi kabul etmesini büyük bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. 13 seçim kaybetmiş bir genel başkanın, bugün partimizi iktidara taşıyan ve birinci parti yapan Genel Başkanımız Özgür Özel'in karşısına bu şekilde çıkmasını tarihi bir hata olarak görüyoruz."

"BU DURUM PARTİMİZE İHANETTİR"

Bu durumu partimize bir ihanet olarak değerlendiriyoruz, kabul edilemez. Bu hatadan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Gerçek bir partili, iktidara yürüyüşe yalnızca destek olur. Ancak bu yürüyüşü engellemeye çalışan ve iktidarın arzusuna göre muhalefet oluşturan bir tutum tarihi bir hatadır. Biz bunu üzülerek karşılıyoruz; ancak bu yoldan dönmeyeceğimizi de açıkça ifade ediyoruz. Sayın eski Genel Başkanımıza çağrımız şudur, iktidara yürüyüşe engel değil, destek olması gerekiyor. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanında olmalıdır. Halkın ve partililerin beklentisi budur. Bunun dışındaki bir hareketi veya görev kabulünü doğru bulmuyoruz."

Kaynak: ANKA

