CHP Iğdır İl Başkanı Nizamettin Ada: Alican Sınır Kapısı'nın Açılmasının Ardından Gelecek Turistler İçin Hazırlık Yapılmalı

23.01.2026 12:46  Güncelleme: 14:20
CHP Iğdır İl Başkanı Nizamettin Ada, Alican Sınır Kapısı'nın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, kapının açılmasının ardından gelecek turistlere yönelik kentte hazırlık yapılması gerektiğini, bu konuda hazırladıkları raporu ilgili kurumlara sunduklarını söyledi. Ada, "Hiçbir hazırlığımız yok. Ne otellerimizde ne de esnafımızda bir eğitim var. Zaruri ihtiyaç olan şehir tuvaleti bile yok. Bu altyapıyı ve hazırlığı yapmadığımız sürece gelecek turist kafilesini de arayış içine sokarak kaybedeceğimiz korkusunu yaşıyorum" dedi.

Haber: Serdar ÜNSAL

CHP Iğdır İl Örgütü, kentin turizm potansiyeli ve Alican Sınır Kapısı'nın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Iğdır İl Başkanı Nizamettin Ada, İranlıların geçmişte Iğdır'da yürüttüğü bavul ticaretinin esnaf ve altyapı eksiklikleri nedeniyle Van'a kaydığını, Van'da ticaretin büyük bölümünün İranlılar tarafından yapıldığını söyledi. Ada, şöyle konuştu:

"Zaruri ihtiyaç olan şehir tuvaleti bile yok"

Iğdır'da hazırladığımız 35 sayfalık bu çalışmayı sivil toplum kuruluşlarına ve bürokrasi kesimine tek tek sunuyoruz. Ticaret Odası Başkanlığı'nı, Belediye Başkanı'nı ziyaret ederek çalışmamızı sunduk. Başkan'a şunu ifade ettim, yarın gelecek olan turistlere karşı hiçbir hazırlığımız yok. Ne otellerimizde ne de esnafımızda bir eğitim var. Hatta affedersiniz, zaruri ihtiyaç olan şehir tuvaleti bile yok. Bu altyapıyı ve hazırlığı yapmadığımız sürece gelecek turist kafilesini de arayış içine sokarak kaybedeceğimiz korkusunu yaşıyorum. Bu Iğdır hepimizin, buradaki kazanım hepimizin. Biz, gelecek olan turisti elimizde tutmak için çok hassas, çok önemli ve kibar davranmak zorundayız. Onları incitmeden, üzmeden; hatta alışverişlerinde özel indirimler yaparak bağlamalıyız. Çünkü bu insanlar bir sefere mahsus gelmeyecekler, birkaç defa gelecekler.

"Bizde hiçbir hazırlık, çalışma, gayret ve çaba yok"

Ben Kars'ta araştırma yaptım. Kars'ta turizmi elde tutabilmek için otel, restoran, folklor gibi hazırlıklar yapılmış. Fakat görüyorum ki bizde hiçbir hazırlık, çalışma, gayret ve çaba yok. Van Belediyesi, İran Kapısı'ndan Van'a ücretsiz servis koymuş. Gelen turistler oradan alınıp Van'a getiriliyor, ihtiyaçlarını gördükten sonra duraktan tekrar alınıp ücretsiz şekilde kapıya bırakılıyor. Belediye Başkanımıza bu konuyu da söyledim."

Kaynak: ANKA

