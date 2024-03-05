CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Karadenizlilerle Buluştu

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nde (KARDER) Karadenizlilerle bir araya geldi. Seçildikten sonra görev süresini tertemiz, lekesiz çalışarak geçireceğini belirten Başkan Tugay, seçmenden oy isteyerek, "Herkesin desteğini bekliyorum" dedi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, KARDER üyeleriyle buluştu. KARDER Başkanı Yaşar Canferoğlu, Aliağa Petrol İş Sendika Başkanı Hasan Toptan ile dernek üyelerinin karşıladığı Başkan Tugay'a CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ve CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal da eşlik etti. Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevi sırasında hiç kimseyi ayırt etmeden çalıştıklarını, bundan sonra da aynı anlayışla çalışacaklarını belirten Başkan Tugay, "Yüzde doksan dokuz da oy alsanız, yüzde birin hakkını gözetmek boynunuzun borcu. Bu topraklarda beraber yaşadığımız, kader paylaştığımız bu ortamda, dost, kardeş, uyum içinde çalışacağız."
"GÜZEL İZLER BIRAKMAK İSTİYORUM"
Geçen beş yıl içerisinde pandemi ve ardından İzmir depreminin büyük sıkıntılara neden olduğunu anımsatan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çok zor bir beş yıl olsa da hizmetleri aksatmadan, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Seçilirsem de bu kente en iyi hizmeti sunmak istiyorum. Umarım yurttaşların iyi hatırlayacağı işler yapar ve güzel izler bırakırım. Söz veriyorum, 5 yıl boyunca çok çalışacağım. Tertemiz, lekesiz bir dönem olacak. Bu yolda tüm hemşehrilerimizin ve tüm Türkiye'nin desteğini bekliyorum. Bizler vatan ve millete duyduğumuz saygıyla, sevgiyle göreve talip oluyoruz."
"KARŞIYAKA'YI TÜRKİYE'NİN YILDIZI YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"
CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal ise Cemil Tugay ile birlikte gerçekleştireceği projeler sayesinde İzmir'in marka değerini yükselteceklerini belirterek, "Cemil Başkanımız İzmir'i Türkiye'nin yıldızı yapmak istiyor. Ben de Karşıyaka'yı Türkiye'nin küçük yıldızı yapmak istiyorum" dedi.
Karşıyaka Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Canferoğlu ise Başkan Tugay'ı Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden tanıdığını belirterek, şunları söyledi:
"Kendisini yakından tanıyoruz. Kişiliği ve karakteriyle çok değerlidir. Çok seviyoruz. Allah yolunu açık etsin. Karşıyaka'ya 5 yıl hizmet etmiş Cemil Başkanım çıraklığını yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da ustalığını yapacağına eminim. Çok daha iyi işler yapacak. Çıktığı bu yolda başarılar diliyorum."
Son Dakika › Yerel › CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Karadenizlilerle Buluştu - Son Dakika
Uluslararası Vuslat Platformu, Balıkesir'de düzenlenen 'Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız' konferansıyla bir araya geldi. Programda yapılan kahvaltının ardından Berat Kandili dolayısıyla dua ve Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Konuşmalarda Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığını koruduğu vurgulandı.
Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere girerek değişim isteyen halktan teveccüh beklediklerini açıkladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'na katılarak esnaflarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnaflara hitap ederek, şehrin gelişimi ve esnafların desteklenmesi konularında konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Evren'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Yavaş, emekliye destek olunduğunu belirterek, hükümetin zam yapmadığını ve yerel seçimlerin bu duruma ikaz dönemi olduğunu söyledi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.
Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için Ağrı başta olmak üzere bölgedeki seçim çalışmalarını zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız sürdürüyor. Sayan, en ücra köylere giderek hane sahipleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor ve seçimlerin doğuda zorlu olduğunu belirtiyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin teşrifleriyle şehrin iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, ticarette, tarım ve hayvancılıkta, turizmde, eğitimde, sağlıkta, gastronomide, Kayseri'yi daha iyi noktalara taşımak için gayret ettiklerini söyledi.
Karşıyaka Belediyesi, iklim değişikliği ve gıda krizine karşı kent içi tarımı yaygınlaştırmak amacıyla Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yeni bir kent bostanı oluşturdu. Bostanda çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilerek, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı anaokullarında kullanılmak üzere gönderiliyor. Ayrıca, Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde bulunan bostan alanında da bitkisel üretim yapılıyor.
Aydın'ın Karacasu İlçe Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu'nun Karabağlar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Gündoğdu, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Çin'in Nanjing kentinde bir gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
YSK'nin belirlediği seçim takvimine göre, geçici olarak ilan edilen aday listelerine yapılan itirazlar için süre bugün sona eriyor. İtirazlar ilçe seçim kurulları ve il seçim kurullarına yapılacak.
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP'nin mevcut ilçe yönetimi ve meclis üyelerinin desteğiyle seçim çalışmalarına devam ediyor. Sengel, cadde cadde, sokak sokak gezerek halkın desteğini kazanmaya çalışıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?