CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, transferlere karşı acil siyasi ahlak yasası istedi - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, transferlere karşı acil siyasi ahlak yasası istedi

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CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, transferlere karşı acil siyasi ahlak yasası istedi
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CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, siyasi transfer ve geçişlerin önüne geçilmesi için acilen kapsayıcı bir siyasi ahlak yasası çıkarılması çağrısı yaptı. Kentteki siyasi parti il başkanlıklarını ziyaret eden Gümrükçü, İzmir için siyaset üstü iş birliği ve uzlaşı istedi.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, "Siyasete ve kurumlara güveni zedeleyen; siyasi etiğe, insan ahlakına ve ideolojik bağlılıklara yakışmayan siyasi transferler ile geçişlerin önüne geçilmelidir. Bu doğrultuda acilen kapsayıcı bir siyasi ahlak yasasının çıkarılması gerekmektedir. Bu yasa toplumun huzuru için elzemdir ve ertelenemez" dedi.

Gümrükçü, "kentte siyasi iklimin yumuşatılması, diyalog ve uzlaşı kültürünün ön plana çıkarılması" talebiyle siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor.

Bu kapsamda kentteki siyasi parti il başkanlıklarını ziyaret eden Utku Gümrükçü; Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkan Yardımcısı İlkay Şimşek, Demokrat Parti (DP) İzmir İl Başkanı Gürcan Ötegengil ve Dost Parti İzmir İl Başkanı Ümran Koşan ile partilerinin il başkanlıklarında bir araya geldi.

"HALKIN GERÇEK GÜNDEMİ İŞSİZLİK, YOKSULLUK VE ADALETSİZLİKTİR"

Ziyaretler sonrasında açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Türkiye'nin ve İzmir'in yapay tartışmalarla zaman kaybetmemesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumun muhalefetten büyük beklentileri vardır ve bizler bu beklentileri karşılamakla sorumluyuz. Ülkemizin, yurttaşlarımızın esas gündemi olan işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ve eğitim gibi temel sorunlara ancak ortak bir akılla çözüm üretebiliriz. Suni gündemlerden uzaklaşarak, halkımızın yaşadığı derin sıkıntılara odaklanmak zorundayız. CHP olarak asıl gündemimiz milletin gündemidir. Bunun için de sürekli olarak sahada İzmirlinin yanındayız."

"SİYASİ AHLAK YASASI DERHAL ÇIKMALI, ERTELENEMEZ"

Siyasetteki etik değerlerin korunması ve kurumsal güvenin artırılması gerektiğinin altını çizen Gümrükçü, siyasi transferler ve geçişler konusuna değinerek şunları kaydetti:

"Siyasete ve kurumlara olan güveni zedeleyen; siyasi etiğe, insan ahlakına ve ideolojik bağlılıklara yakışmayan siyasi transferler ile geçişlerin önüne geçilmelidir. Bu doğrultuda acilen kapsayıcı bir siyasi ahlak yasasının çıkarılması gerekmektedir. Bu yasa toplumun huzuru için elzemdir ve ertelenemez."

İZMİR İÇİN SİYASET ÜSTÜ İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Ziyaret ettiği il başkanlarına misafirperverlikleri ve ortak akla yaptıkları anlamlı destekler için teşekkür eden Gümrükçü, İzmir'in geleceği, huzuru ve kalkınması için tüm siyasi aktörlerin ortak paydada buluşması gerektiğini söyledi. Gümrükçü, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İzmirimiz ile ilgili her konuda siyaset üstü bir iş birliği anlayışını tesis etmek zorundayız. Kentimizin yararına olan her adımda ortak aklı, diyalogu ve uzlaşıyı esas almaya; siyasi nezaket çerçevesinde İzmir için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak bu irademiz yanlış anlaşılmasın. İzmir iradesini yok sayan, CHP'ye teslim edilen şehrin yönetilmesi iradesini ayaklar altına alan anlayışla ve CHP'yi bölerek bu yolu açan zihniyetle ve onun sorumlularıyla günü geldiğinde tüm İzmirliler olarak hesaplaşacağız."

Kaynak: ANKA
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