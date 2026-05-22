CHP Kurultayına İptal Kararı… Kars İl Başkanı Uludaşdemir: Darbe Girişimine Karşı Kararlılıkla Direneceğiz

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - CHP Kars il Başkanı Onur Uludaşdemir, "Partimizin kurumsal kimliğini, seçilmiş iradeyi ve anayasal düzeni hedef alan bu hukuksuz darbe girişimine karşı tam bir kararlılıkla direneceğimizi Kars'tan da ilan ediyoruz." dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararın ardından CHP Kars İl Örgütü, Valilik Parkında bir araya gelerek Özgür Özel'e desteklerini, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise tepkilerini dile getirdi.

Özgür Özel'e destek sloganlarının da atıldığı protesto gösterisi sırasında basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi Kars il Başkanı Onur Uludaşdemir, partilerinin kurumsal kimliğini, seçilmiş iradeyi ve anayasal düzeni hedef alan bu hukuksuz darbe girişimine karşı tam bir kararlılıkla direneceklerini ilan ettiklerini söyledi.

21 Mayıs tarihinin Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ve Cumhuriyetini demokratik birikimine gölge düşürülmüş olduğunu öne süren Uludaşdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi saiklerle verilen, alınan hukuk dışı butlan kararı ile seçilmiş iradeyi yok sayan ve seçimsiz-muhalefetsiz bir Türkiye yaratmayı hedefleyen bu karar, çok partili demokratik hayat açısından büyük bir tehdit teşkil etmektedir. Bizler bu hukuksuz kararı tanımıyoruz!"

Meşruiyetini millette değil, okyanus ötesinde ve Saray koridorlarında arayanların yürürlüğe koyduğu bu topyekun saldırının nedenini de amacını da çok iyi biliyoruz. 2023 seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi, milletimizin değişim talebine kulak vermiş, örgütün, üyelerin ve halkın beklentileri doğrultusunda demokrasi tarihimiz açısından örnek bir değişim süreci geçirmiştir. 4-5 Kasım 2023 tarihindeki 38. Olağan Kurultayımızla başlayan bu büyük değişim hamlesi, sadece bir yönetim değişikliği değil, tüm toplumu kucaklayan bir iktidar sözleşmesidir. Bu sürecin ardından partimiz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde tarihi bir başarı elde ederek Türkiye'nin birinci partisi olmuştur.

Bugün karşı karşıya olduğumuz ve 19 Mart darbe süreciyle başlayan bu haysiyet cellatlığı, siyasi yargı operasyonları ve çirkin iftiralar, yerel seçimlerde kendini gösteren ve bir sonraki genel seçimde ortaya çıkacak olan iktidar değişimi iradesini engelleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, il başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza yönelik bu saldırılar, halkımızın değişim umudunun ve partimizin yükselişinin önünü kesme arayışıdır.

Siyasi rekabeti sandıkta değil, yargı eliyle ve sarayın cübbeli cuntacılarıyla şekillendirmeye çalışanlar kaybetmeye mahkumdur. CHP, kişisel ihtiraslar veya küçük siyasi hesaplarla teslim alınacak bir parti değildir; CHP milletin baba ocağıdır. Anadolu'nun dört bir yanında fedakarca çalışan örgütümüzün duvarı, dış müdahalelere de karanlık dehlizler ardındaki siyaset hesaplarına da tamamen kapalıdır. Parti içi demokrasi mekanizmalarımızın ve kurultay irademizin dışındaki hiçbir zemini meşru kabul etmiyoruz."