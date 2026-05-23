CHP Kurultayı'nın İptal Kararı… Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu: Seçme Hakkına Sahip Çıkma Kararlılığımızı Ortaya Koyuyoruz

(RİZE) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından Rize'nin Fındıklı ilçesinde yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Demokrasi mücadelesi; yan yana durdukça, omuz omuza verdikçe büyüyecek. Halkımızla birlikte ortak irademizi ve seçme hakkına sahip çıkma kararlılığımızı ortaya koyuyoruz" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından Fındıklı'da yurttaşlar, Dörtyol Ağzı'ndan Merkez Camii önüne yürüdü. "Boyun eğmedik, susmadık, susmayacağız" sloganlarının atıldığı yürüyüşün ardından açıklama yapıldı.

Çervatoğlu, konuşmasında ayrıca, "Biz Fındıklı'da toplumcu ve halkçı belediyeciliği hayata geçirmek istedik suçlandık. Biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz" dedi.

Eylem sırasında söz alan yurttaşlardan Osman Kutluata ise eğitim politikaları, tarikat ve cemaat yapılanmaları ile Türkiye'nin siyasi atmosferine ilişkin eleştirilerde bulundu. Kutluata, "Çocuklarınıza sahip çıkın. Torunlarınızı düşünün. Geleceği düşünün. O yüzden okuyun, araştırın, sorgulayın" diye konuştu.