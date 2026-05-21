CHP Yozgat İl Başkanı: Mahkeme kararları bizi yolumuzdan alıkoyamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Yozgat İl Başkanı: Mahkeme kararları bizi yolumuzdan alıkoyamaz

21.05.2026 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, kurultay iptalini değerlendirerek partinin Atatürk'ün eseri olduğunu ve mahkeme kararlarıyla engellenemeyeceğini söyledi. Partililer, Özgür Özel'e destek için örgüt binasında toplandı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptalini değerlendirirken,  "Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti. Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran, cumhuriyeti kuran parti. Cumhuriyet Halk Partisi mahkeme kararlarıyla, birtakım senaryolarla yolundan alıkonulamaz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz dünden daha güçlüyüz" dedi.

Kurultayı iptal kararının duyulmasının ardından CHP Yozgat İl Örgütü binasında hareketli saatler başladı. Parti örgüt binasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in posteri asıldı. İl Başkanı ve parti yöneticileri, genel merkezden gelen talimatlar doğrultusunda ilçe örgütlerini bilgilendirirken, partililer de örgüt binasına gelmeye başladı.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, partililere hitaben yaptığı konuşmada, "partisinin yükselen iktidar yolculuğunun önüne kimsenin geçemeyeceğini" belirterek, "Biz bu badireleri atlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti. Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran, cumhuriyeti kuran parti. Cumhuriyet Halk Partisi mahkeme kararlarıyla, birtakım senaryolarla yolundan alıkonulamaz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz dünden daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

"CHP DÜNDEN DAHA GÜÇLÜ YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

İl Başkanı Yaşar, CHP'nin yoluna daha güçlü biçimde devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yolumuza Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde daha da güçlenerek devam edeceğiz. Hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin partisi olmayacaktır. CHP'yi AK Partili yapmak isteyenler hüsrana uğrayacaktır. CHP dünden daha güçlü yoluna devam edecektir. Biz çok badireler atlatan bir partiyiz. Biz boyun eğmeyiz. Biz baş veririz, boyun eğmeyiz. Bizim kurucumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk devleti ve cumhuriyeti kurarken padişah, hakkında idam fermanı vermişti. Ona rağmen Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları hem devleti hem cumhuriyeti hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim iki eserim var; biri cumhuriyet, biri de Cumhuriyet Halk Partisi' demiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni engellemeye hiç kimsenin gücü yetmez. Cumhuriyet Halk Partililer dünden daha çok güçlüdür, dünden daha çok kararlıyız. Biz sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz."

Herkesi sağduyulu olmaya davet eden Yaşar, "Onun için herkes buradan bütün Cumhuriyet Halk Partililere çağrım şudur; hiçbir zaman hırsımız, aklımızın önüne geçmeyecek. Sağ duyulu, gayet sağlıklı düşünerek bu kara günleri hep birlikte aşacağız. Herkes müsterih olsun. Hiç kimsenin ensesini karartmasın. Gecenin en karanlık olduğu an, şafağa en yakın olan zamandır. Dolayısıyla yarın bugünden de güçlü olacağız" dedi.

"PARTİMİN YANINDAYIM, NEFERİYİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek olmak üzere parti örgüt binasına gelen 68 yaşındaki Zeynep Nurdoğdu Kılıçarslan, "Yozgatlıyım, doğduğumdan beri benim ailem, dedem, amcalarım, bütün akrabalarım gibi beş erkek kardeşimin beşi de CHP'li. Ben de CHP yönetiminde, gençlik kolları, kadın kolları ve il yönetimi artı kurultay delegesi ve milletvekili adayı oldum. Kılıçdaroğlu'nun gelmesine tepki vermek için partinin binasına geldim. Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesini istemiyorum. ve partimin yanındayım, neferiyim" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Yozgat İl Başkanı: Mahkeme kararları bizi yolumuzdan alıkoyamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 22:14:12. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Yozgat İl Başkanı: Mahkeme kararları bizi yolumuzdan alıkoyamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.