Aydın'da CHP İl Başkanlığı Binasına Özgür Özel Posteri Asıldı

(AYDIN) - Haber: Özgür DEDEOLUK

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptalinin ardından partinin Aydın İl Başkanlığı binasına Genel Başkan Özgür Özel'in posteri asıldı.

CHP'liler, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin kararına tepki gösterdiler. Aydın'daki CHP'li belediye başkanları ve parti üyeleri parti binası önünde toplandı.

Binaya ise Genel Başkan Özgür Özel'in fotoğrafının bulduğu poster asıldı.

İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu ile bir partilinin posteri astığı sırada meydanda toplanan partililer de alkışlarla destek verdi.