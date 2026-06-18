CHP'nin Birlik ve Beraberlik toplantısından ayrılan Başkan Arıcı'dan açıklama - Son Dakika
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CHP'nin Birlik ve Beraberlik toplantısından ayrılan Başkan Arıcı'dan açıklama

CHP\'nin Birlik ve Beraberlik toplantısından ayrılan Başkan Arıcı\'dan açıklama
18.06.2026 09:56  Güncelleme: 09:58
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CHP Aydın İl Başkanlığı'nın dayanışma toplantısında yer bulamayınca eşiyle salonu terk eden Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, partiden ayrılacağı iddialarını yalanladı. Ayrılış sebebinin çocuğunun okulda düşmesi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen dayanışma toplantısı öncesi eşiyle birlikte salonu terk eden Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, olaydan sonra partisinden ayrılacağı yolunda çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanlığı tarafından, il başkanı, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve bazı parti yöneticilerinin katılımıyla "Birlik, beraberlik ve dayanışma toplantısı" adı altında toplantı gerçekleştirildi. Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan Özgür Arıcı, kameralara yansıyan görüntülere göre bir süre salonun önünde bekleyip oturacak yer aradı. Bazı belediye başkanlarının ön sıralarda yer ayrılmadığı ve oturacak yer bulamadığı toplantıda Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı bir süre ayakta bekledikten sonra arka sırada oturan eşi Tülay Arıcı'yı işaretle çağırarak solandan birlikte ayrıldılar.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın partinin dayanışma toplantısı başlamadan kendisine yer gösterilmediği gerekçesi ile ayrıldığı söylentisi ve çıkışta kendilerini görüntüleyen gazetecilere herhangi bir açıklama yapmaması toplantının en dikkat çeken konusu oldu.

Aradan geçen 2 güne rağmen 'Başkan Arıcı toplantıyı terk etti' şeklinde çıkan haberlere CHP İl Başkanlığı tarafından da bir açıklama gelmedi.

Bunun üzerine bazı sosyal medya hesaplarında ve yerel haber sitelerinde Koçarlı Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Özgür Arıcı'nın partisi CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği yolunda paylaşımlar yapılmaya başlandı.

"Çocuğumuz düşmüş bu nedenle ayrıldık"

Toplantıdan ayrılış sebeplerinin basına yansıdığı gibi değil, çocuklarının okulda düşmesinden kaynaklandığını belirten Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Yazılanlar ve sosyal medyada paylaşılan bilgiler kesinlikle doğru değil. O gün çocuğumuz okulda düşmüş. Bu nedenle toplantıdan ayrılmak zorunda kaldık" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'nin Birlik ve Beraberlik toplantısından ayrılan Başkan Arıcı'dan açıklama - Son Dakika

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