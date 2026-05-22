CHP Üsküdar İlçe Başkanı\'na selam vermeyen esnafa zabıta ekipleri ceza kesti

22.05.2026 11:25  Güncelleme: 11:31
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün esnaf ziyareti sırasında selamını almayan baklava dükkanı müdürüne, zabıta ekipleri tarafından iki kez denetim yapıldı ve ikinci denetimde ahşap basamak gerekçesiyle ceza kesildi. İşletme sahibi, cezanın selamı almamaları nedeniyle verildiğini iddia etti.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, esnaf ziyareti kapsamında bir baklavacı dükkanına girdi. Dükkanın müdürü ziyaret esnasında telefonla görüştüğü için Tütüncü ile selamlaşmadı. Ziyaret sonrası Üsküdar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri işletmeye iki kez denetime geldi. İlk kontrolde herhangi bir sorun bulunamazken, ikinci gelişte ahşap basamak gerekçe gösterilerek işlem yapıldı. Başkan Tütüncü'nün ve zabıta ekiplerinin dükkana gelişi iş yeri kamerasınca kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi üzerinde bulunan bir baklava dükkanında meydana geldi. İddiaya göre CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, esnaf ziyareti kapsamında dükkana geldi. Ziyaret esnasında mağazanın müdürü Mehmet Şahin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği için Tütüncü'nün selamını almayarak dükkanın arka tarafına geçti. Bunun üzerine Başkan Tütüncü, "Bizi görünce kaçmayın. Ne yaptık biz size" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan olayın ardından Üsküdar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri işletmeye iki kez denetime geldi. İlk kontrolde herhangi bir sorun bulunamazken, ikinci gelişte ahşap basamak gerekçe gösterilerek cezai işlem yapıldı. Cezai işleme tepki gösteren mağaza müdürü Mehmet Şahin, yapılan cezai işlemin selamı almadığı için uygulandığını öne sürdü.

Yaşananları anlatan mağazanın müdürü Mehmet Şahin, "Pazartesi günü dolap arızalı olduğu için bir telefon görüşmem vardı. O an görüşürken ziyarete geliyorlar İlçe Başkanı. O anda zaten selam veriyor, buradan arkadaşlarım selamını alıyor. Ben telefonla görüşürken arka tarafa geçiyorum telefonla konuşmam gerektiği olduğu için. Bu esnada "Selamını neden almıyorsunuz?" gibisinden arka tarafa geliyor. Hatta "Bizden niye çekiniyorsunuz" deyip söylenti yapıyor. Çıkarken de "Buradaki masaları burada kullanması yanlış" diye ibare kullanıyor. Sonradan çekip gidiyorlar. İki gün sonra sabahleyin buraya zabıta ekipleri geliyor ceza yazmak için. Yağmurlu olduğu günler biz masaları dışarı çıkarmıyoruz. "Neden çıkarmadınız?" diye arkadaşa burada uyarıyor. Aradan bir saat geçip tekrar geliyorlar zabıta ekipleri. Bu sefer ellerinde makbuzla geliyorlar ceza kesme adına. Biz masaları çıkarmadık, neye göre ceza kesiyorlar?" dedi.

"Direkt bize yapılmış bir pusu gibi bir şey de diyebiliriz"

Kesilen cezanın tutarını henüz bilmediğini söyleyen Şahin, "Şu anda daha bilgi gelmedi muhasebe tarafından ama ceza kesilmiş. Giderken selamını almadık diye bence bu uygulamayı yaptı. Uygulanacaksa herkese yapılsın bu uygulama. Ama yapılmayacaksa sadece bize gelip de sabah erken saatlerinde burada dükkanın önünde beklenmesi zabıta tarafından yanlış, hoş bir şey değil bu. Şu an burada ne bayrağımız var ne de bir görsel dışarıda bir şeyimiz var. Ama yan tarafta bizim rakip firmamız var, onun şu an bayrakları falan hepsi dışarıda ama onlara kimse bir şey yapmıyor. Direkt bize yapılmış bir pusu gibi bir şey de diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Tütüncü'nün ve zabıta ekiplerinin dükkana gelişi iş yeri kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
