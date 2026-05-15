CHP'li Bayraktutan: Çay fiyatı 40 lira olmalı
CHP'li Bayraktutan: Çay fiyatı 40 lira olmalı

15.05.2026 00:42
Uğur Bayraktutan, çay taban fiyatının 35 lira olmasını eleştirerek en az 40 lira olması gerektiğini belirtti.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "35 lira olarak açıklanan fiyatın kısa süre içinde özel çay fabrikaları tarafından daha düşük seviyelerden uygulanabileceğini, ödemelerin ise vadeye yayılarak üreticinin gelirini fiilen 30 hatta 25 liraya kadar düşürebileceğini" ifade etti. Bu durumun çay üreticisi açısından kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bayraktutan, taban fiyatın en az 40 liraya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Bayraktutan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, çay için verilen 35 liranın üretici açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bayraktutan, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz çay için 35 liralık bir fiyat açıklandı. Bu fiyat, çay üreticisinin beklediği bir fiyat değildir.Maliyetler, enflasyon, girdiler ve içinde bulunduğumuz hayat pahalılığı dikkate alındığında, verilen 35 liralık fiyat çay üreticisinde bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu nedenle bu fiyatın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında olduğu gibi en az 40 lira şeklinde revize edilmesi beklentimizdir. Bir şey daha ifade edeyim: 35 lira olmasına rağmen, bu fiyatın altında kısa bir süre sonra özel çay fabrikaları tarafından çay alınacaktır. Uzun vadeye yayılarak çay bedeliyle ilgili ödemeler gerçekleştirilecektir. O nedenle, her ne kadar 35 lira olduğu ifade edilse de gerçekte belki 30 lira, belki 25 liraya çay alınacaktır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Parlamentoda bunu dile getirmeye ve Türkiye'ye bu konudaki çay üreticisinin mağduriyetini haykırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

