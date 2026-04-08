CHP'li Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban Görevinden İstifa Etti

(BALIKESİR) - CHP'li Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Erbalaban, yaptığı açıklamada, "büyük bir onur ve sorumluluk duygusuyla yürütmekte olduğu Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etme kararı aldığını" bildirdi.

Cumhuriyet değerlerine bağlı, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla dürüstlükten, şeffaflıktan ve adaletten ödün vermeden çalıştığını belirten Erbalaban, şunları kaydetti:

"CHP'ye gönül vermiş bir partili olarak, her zaman halktan yana, emekten ve adaletten yana durdum. Benim için siyaset insanımıza dokunmak, sizlerin yaşamına değer katmak ve sizlerin güvenine layık olabilmektir. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, inandığım bu değerler doğrultusunda görev yapmamı zorlaştırmıştır; beni hem insani hem de vicdani olarak derin bir sorgulamaya yöneltmiştir."

Halkıma olan sevgim ve saygım gereği, inandığım ilkelerden uzaklaşan hiçbir anlayışın içinde yer almayı doğru bulmadım, bulmam da mümkün değildir. Bu nedenle almış olduğum istifa kararı bir kaçış değil, tam tersine kendime, karakterime ve Burhaniye halkına olan saygımın bir sonucudur. Doğru bildiklerimden vazgeçmemek ve doğrular uğruna gerektiğinde her şeyden vazgeçebilmek, benim hayat anlayışımın ve siyasi duruşumun temelidir. Benim için hizmet, sadece bulunduğum makamla sınırlı değildir. Bu güzel kente, bu ülkeye ve geleceğimize olan inancım; her koşulda çalışmayı üretmeyi ve mücadele etmeyi gerektirir. Daha adil, daha huzurlu ve daha umut dolu bir Türkiye için sorumluluk almaya devam edeceğim."