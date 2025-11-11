CHP'li Ertürk'ten Eğitim Müdürü İntiharı Hakkında Açıklamalar - Son Dakika
CHP'li Ertürk'ten Eğitim Müdürü İntiharı Hakkında Açıklamalar

11.11.2025 12:37
CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, Eskil'de intihar eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer'in görevden alınması üzerine basın toplantısı düzenledi. Ertürk, görevden alma süreci ve baskılar hakkında açıklama talep etti.

HABER: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Abbas Ertürk, Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alınarak bir okula öğretmen olarak atanan İbrahim Kılıçer'in intiharına değinirken, "İlçe Milli Eğitim Müdürü neden görevden alınmıştır? Görevden alınması için kimler baskı kurmuştur? Bu konuda hala bir açıklama yok. Bir soruşturma mı geçirmiştir? Yaptığı bir kusurdan dolayı mı görevden alınmıştır? Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ve ilin milletvekillerini, iktidar partisini bir açıklama yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Ertürk, CHP Eskil İlçe Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, Kılıçer'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

Aksaray Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve iktidar milletvekillerinin taziye mesajı yayınlamamasına tepki gösteren Ertürk, bunu kamuoyunun vicdanına bıraktığını ifade etti.

Ertürk, şöyle konuştu:

"İlçe Milli Eğitim Müdürü neden görevden alınmıştır? Görevden alınması için kimler baskı kurmuştur? Bu konuda hala bir açıklama yok. Bir soruşturma mı geçirmiştir? Yaptığı bir kusurdan dolayı mı görevden alınmıştır? Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ve ilin milletvekillerini, iktidar partisini bir açıklama yapmaya davet ediyoruz. Kamuoyunda çokça şey yazılıp çiziliyor. Bu sürece yol açan; bir kütüphanenin, kütüphane olmaktan çıkartılıp başka amaçla kullanım için ihaleye verilmesi mi etken olmuştur? Yoksa belediye başkanının, iktidar önde gelenlerinin beceriksizliği sonucu bir bina bulamaması sonucu MESEM'in başka bir ilçeye taşınması, yeni kayıtların Eskil'de artık alınmaması dolayısıyla faturayı İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne mi kesmek istemişlerdir? ya da gene çokça konuşulan, bir öğretmenle ilgili okula devam etmediği için Milli Eğitim Müdürü'nün soruşturma açması sonucu bir tartışma mı yaşanmıştır?

"Belediye Başkanı özel ortamlarda, 'bu ilçeye ya sen ya ben fazlayız' demiş midir?"

Bu soruşturmanın, eski İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinden Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesine alınması neden ortada cevapsız olarak kalmaktadır? Bu konularda bir açıklama bekliyoruz. Bir ilde bir eğitimci yaşamına son veriyorsa ve bu yaşamına son vermesi de görevden alınmasının sonucu gerçekleşiyorsa, bu konuda Valilik, iktidar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamlı açıklama yapmaya mecburdur. Bakanlığın bu konudaki sessizliği, bir müfettiş tayin edip etmediğinin henüz bilinmemesi, bu konuda bir araştırma yapılmaması da tarafımızdan CHP olarak takip edilecek konular arasındadır. Bir siyasi baskı olmuş mudur? Bu siyasi baskı belediye başkanı ya da ilin milletvekili tarafından mı sağlanmıştır? Belediye başkanı özel ortamlarda 'Bu ilçeye ya sen ya ben fazlayız' demiş midir? İlin milletvekili bu konuda, bu görevden alınmanın hızlanmasına aracılık etmiş midir?

"Susarak bu konuyu geçiştireceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz"

Susarak, kafanızı kuma gömerek bu konuyu sessizce geçiştireceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü biz bu konunun peşini bırakmayacağız. Genel Başkan Yardımcımız Suat Özçağdaş'la gerekli görüşmeler yapıldı. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Meclis'te ve bakanlık nezdinde konunun sonuna kadar takipçisi olacak. Konunun Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından da yakın takip edildiğinin bilinmesini isterim. Bu vesileyle acılı aileye bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Merhum Milli Eğitim Müdürümüz İbrahim Kılıçer'e Allah'tan rahmet, Eskil halkına başsağlığı diliyorum. İbrahim Müdür'ün yaşamına son vermeye sürüklenme nedenlerinin takipçisi sonuna kadar olacağız."

Kaynak: ANKA

