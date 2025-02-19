CHP'li Suiçmez'den Sera Gölü Tepkisi: 'Hukuka Aykırı Girişimlere Karşıyız' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP'li Suiçmez'den Sera Gölü Tepkisi: 'Hukuka Aykırı Girişimlere Karşıyız'

Geniş Video İzle

Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Sera Gölü'nde yapılan çalışmalardan çıkarılan hafriyatın doğrudan denize dökülmesine tepki gösterdi. Çevre kirliliğine yol açacak her türlü girişimin karşısında olduklarını vurguladı.

19.02.2025 17:57  Güncelleme: 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Akçaabat Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Sera Gölü'nde yapılan çalışma sırasında çıkarılan hafriyatın denize döküldüğünü belirterek duruma tepki gösterdi. Suiçmez, "Bir kez daha hukuka aykırı yapılacak olan çevre kirliliğine yol açacak her türlü girişimin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, geçtiğimiz günlerde Sera Gölü'nden çıkarılan balçığın Akçaabat Yaylacık Dolgu Alanı'ndan denize dökülmesi üzerine bölgede inceleme yaparak çalışmaları değerlendirdi.

"Bizler Sera Gölü'ndeki çalışmalara karşı değiliz bizler buradaki yapılan yanlışlığa karşıyız"

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi ve Çevre, Sağlık komisyonu üyesi Mustafa Çankaya, bu durumun ekosisteme zarar vereceğini ve kıyı balıkçılığını bitireceğini belirterek şöyle konuştu:

"Sayın vekilim Akçaabat'ta Yaylacık mevkiinde Sera Gölü'nün dipte yapılan çıkarılan balçık doğrudan denize deşarj edildiğini dair bilgileri sayın ilçe başkanımızla birlikte alınca Akçaabat Belediye Meclisi'nde konuyu gündeme getirdik. Akçaabat Belediye Başkanı da kendisi bu deşarjın yanlış olduğunu bizzat teyit ettiler ve de durdurulacağına dair bizlere beyan verdiler ancak bölgeden yine bize şikayetler gelince bölgeye intikal ettik ve çalışmaların denize direkt deşarj anlamına gelecek şekilde tahkimatsız bir şekilde tekrar yürütüldüğünü ve vahşi depolamanın devam ettiği gözlemleyince olayı büyükşehir meclisinde gündeme getirdik. Büyükşehir Meclisi'nde de müzakere açtık ve de burada ekosistemin bozulmasına olan itirazlarımızı, kıyı balıkçılığının bitirilmesine karşı olan itirazımızı dile getirdik. Bizler Sera Gölü'ndeki çalışmalara karşı değiliz bizler buradaki yapılan yanlışlığa karşıyız."

"Sayın milletvekiline buradan sesleniyorum bence kendisi olayı iyi araştırsın"

AK Partili Milletvekilinin Sera Gölü'ne ilişkin açıklamalarına yanıt veren Suiçmez, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Sera Gölü'nün temizlenmesi ile ilgili bir itirazımız yok zaten. Sayın ilçe başkanımızın, başkanlığımızın ve meclis üyelerimizin çalışması sonucunda bu Sera Gölü'nden çıkarılan çamur yığınının denize dökülmesine karşı bir duruş var. Bu vahşi şekilde denize dökülürken şimdi itirazlarımız doğrultusunda gördünüz çalışmayı yapıyorlar. Denize dökmeyi durdurdular dolgu alanının üstüne dökerek orada çalışma yapıyorlar. O nedenle sayın milletvekiline buradan sesleniyorum bence kendisi olayı iyi araştırsın. Oraya değil de Sera Gölü'ne itirazımız olmadığı Sera Gölü'ndeki temizlendiği yere değil de gelsin tahkimatsız bir şekilde denize yapılan dolgunun bulunduğu yerde araştırmayı yapsın ona göre kendisi halkı kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirirsin. O nedenle bir kez daha hukuka aykırı yapılacak olan çevre kirliliğine yol açacak her türlü girişimin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Milletvekili, Politika, Trabzon, Çevre, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Suiçmez'den Sera Gölü Tepkisi: 'Hukuka Aykırı Girişimlere Karşıyız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:36:43. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Suiçmez'den Sera Gölü Tepkisi: 'Hukuka Aykırı Girişimlere Karşıyız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.