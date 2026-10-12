CHP\'li Üngör, Tokat\'ta 2 bin 914 kişinin sağlık başvurusu üzerine denetim istedi

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - CHP Tokat Kadın Kolları Başkanı Zeynep Zarife Üngör, Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle 2 bin 914 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurmasına ilişkin, "Çocuklarımızın sağlığı söz konusu olduğunda tedbir almak için bir felaket yaşanmasını bekleyemeyiz" dedi.

Üngör, CHP Tokat İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın açıklamasında, kentte yaşanan sağlık sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamaya CHP Gençlik Kolları İl Başkan Vekili Ceylin Şirin ve partililer katıldı.

Geçen hafta CHP Kadın ve Gençlik Kolları olarak Tokat'ta ve 81 ilde okul önlerinde velilerle bir araya geldiklerini belirten Üngör, çocukların temiz içme suyu, hijyen malzemeleri ve sağlıklı okul ortamlarına erişiminin önemine dikkati çekti.

2 BİN 914 KİŞİ SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURDU

Valilik verilerine göre, 11 Ekim sabahı itibarıyla Tokat'ta 2 bin 914 kişinin bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurduğunu ifade eden Üngör, gelişmeler nedeniyle il merkezindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini ifade etti.

Rahatsızlıkların içme suyundan kaynaklanıp kaynaklanmadığının henüz kesinleşmediğini belirten Üngör, bilimsel incelemelerin sonuçlarının beklenmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Üngör, "Çocuklarımızın sağlığı söz konusu olduğunda tedbir almak için bir felaket yaşanmasını bekleyemeyiz. Geçtiğimiz hafta okul kapılarında anlatmaya çalıştığımız tam da buydu. Bizim uyarımızı yalnızca siyasi bir açıklama olarak görenlere, sözlerimizi önemsemeyenlere bugün yeniden sesleniyoruz. Mesele bizim haklı çıkmamız değil, çocuklarımızın sağlıklı kalmasıdır" diye konuştu.

YETKİLİLERE DENETİM VE ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Yaşanan gelişmelerin ardından okullardaki hijyen ve sağlık koşullarına ilişkin sorular yönelten Üngör, içme ve kullanım sularının düzenli denetlenip denetlenmediğinin, tuvaletlerde yeterli sabun ve hijyen malzemesi bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Üngör ayrıca okulların temizlik ve sağlık koşullarının nasıl güvence altına alındığının, rahatsızlıkların kaynağının ne zaman açıklanacağının ve benzer durumların yaşanmaması için hangi kalıcı önlemlerin alınacağının kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

Okulların tatil edilmesi ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra kalıcı önlemlerin de önem taşıdığını belirten Üngör, çocukların güvenli koşullarda eğitimlerine devam edebilmesi gerektiğini ifade etti.

Üngör, açıklamasının sonunda hastanelerde tedavi gören çocuklara ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, temiz suya, sabuna ve sağlıklı eğitim ortamlarına erişimin çocukların temel ihtiyaçları arasında olduğunu vurguladı.