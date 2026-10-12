CHP'li Üngör, Tokat'ta 2 bin 914 kişinin sağlık başvurusu üzerine denetim istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Üngör, Tokat'ta 2 bin 914 kişinin sağlık başvurusu üzerine denetim istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP\'li Üngör, Tokat\'ta 2 bin 914 kişinin sağlık başvurusu üzerine denetim istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Tokat Kadın Kolları Başkanı Üngör 11 Ekim sabahı itibarıyla 2 bin 914 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu belirtip denetim ve şeffaflık istedi. Üngör, rahatsızlıkların kaynağının kesinleşmediğini, okullarda eğitime bir gün ara verildiğini hatırlatıp kalıcı önlem istedi.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - CHP Tokat Kadın Kolları Başkanı Zeynep Zarife Üngör, Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle 2 bin 914 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurmasına ilişkin, "Çocuklarımızın sağlığı söz konusu olduğunda tedbir almak için bir felaket yaşanmasını bekleyemeyiz" dedi.

Üngör, CHP Tokat İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın açıklamasında, kentte yaşanan sağlık sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamaya CHP Gençlik Kolları İl Başkan Vekili Ceylin Şirin ve partililer katıldı.

Geçen hafta CHP Kadın ve Gençlik Kolları olarak Tokat'ta ve 81 ilde okul önlerinde velilerle bir araya geldiklerini belirten Üngör, çocukların temiz içme suyu, hijyen malzemeleri ve sağlıklı okul ortamlarına erişiminin önemine dikkati çekti.

2 BİN 914 KİŞİ SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURDU

Valilik verilerine göre, 11 Ekim sabahı itibarıyla Tokat'ta 2 bin 914 kişinin bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurduğunu ifade eden Üngör, gelişmeler nedeniyle il merkezindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini ifade etti.

Rahatsızlıkların içme suyundan kaynaklanıp kaynaklanmadığının henüz kesinleşmediğini belirten Üngör, bilimsel incelemelerin sonuçlarının beklenmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Üngör, "Çocuklarımızın sağlığı söz konusu olduğunda tedbir almak için bir felaket yaşanmasını bekleyemeyiz. Geçtiğimiz hafta okul kapılarında anlatmaya çalıştığımız tam da buydu. Bizim uyarımızı yalnızca siyasi bir açıklama olarak görenlere, sözlerimizi önemsemeyenlere bugün yeniden sesleniyoruz. Mesele bizim haklı çıkmamız değil, çocuklarımızın sağlıklı kalmasıdır" diye konuştu.

YETKİLİLERE DENETİM VE ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Yaşanan gelişmelerin ardından okullardaki hijyen ve sağlık koşullarına ilişkin sorular yönelten Üngör, içme ve kullanım sularının düzenli denetlenip denetlenmediğinin, tuvaletlerde yeterli sabun ve hijyen malzemesi bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Üngör ayrıca okulların temizlik ve sağlık koşullarının nasıl güvence altına alındığının, rahatsızlıkların kaynağının ne zaman açıklanacağının ve benzer durumların yaşanmaması için hangi kalıcı önlemlerin alınacağının kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

Okulların tatil edilmesi ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra kalıcı önlemlerin de önem taşıdığını belirten Üngör, çocukların güvenli koşullarda eğitimlerine devam edebilmesi gerektiğini ifade etti.

Üngör, açıklamasının sonunda hastanelerde tedavi gören çocuklara ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, temiz suya, sabuna ve sağlıklı eğitim ortamlarına erişimin çocukların temel ihtiyaçları arasında olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiPolitikaSağlıkTokatYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
11 gol, 10 asist yapmıştı Fenerbahçe’de şok ayrılık 11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Çimenlik alanda şüpheli ölüm Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
17:44
Netanyahu’ya yayın kapattıran patlama Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:56
Bir bardak su başına iş açtı Tutuklanması isteniyor
Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 18:23:44. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Üngör, Tokat'ta 2 bin 914 kişinin sağlık başvurusu üzerine denetim istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei