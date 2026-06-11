CHP Muğla Milletvekili Uzun'dan, 9 Milletvekilinin Disipline Sevkine Tepki: "Hepimizi Sevk Etsinler"

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP'li 9 milletvekilinin "kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin, "Eğer bir partide, partinin birinci parti olması için çalışmak disiplin suçu ise biz bütün milletvekilleri olarak bu suçu işledik, hepimizi sevk etsinler" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün yapılan toplantısında, 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesi kararına tepki gösterdi.

Cumhur Uzun, parti tüzüğü ve disiplin süreçlerine dikkati çekerek, söz konusu sevk kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu.

"MYK'NIN MİLLETVEKİLLERİNİ DİSİPLİNE SEVK ETME YETKİSİ YOK"

CHP'nin tüzüğünde milletvekillerinin nasıl disipline sevk edileceğiyle ilgili düzenlemenin olduğunu dile getiren Uzun, şunları kaydetti:

"Bu açıklamada bir kere, mevcutta varlık sebepleri hukuksuz olduğu gibi oradaki arkadaşların, kendilerinin parti yöneticisi gibi çalışmaları değil, partiyi kurultaya götürmekten başka bir görevlerinin olmadığı, mahkemenin tedbir kararının ancak buna olanak verdiğinin bilincinde olmadıklarını da gösteriyor. Bu öncelikle tespit etmemiz gereken birinci konu."

İkinci konu, bizim tüzüğümüzde üyelerin, belediye başkanı ya da il yöneticilerimizin, sonra milletvekillerinin ve merkez yöneticilerinin nasıl disipline sevk edileceğiyle ilgili özel düzenleme mevcuttur. Bu özel düzenlemeye göre, bir milletvekilinin disipline sevk edilebilmesi için Parti Meclisi'nin karar alması ve Parti Meclisi'nin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmesi gerekir. Yani Merkez Yürütme Kurulu'nun milletvekili sıfatında bulunan, aktif bu görevde bulunan kişileri disiplin kuruluna sevk edebilme yetkisi yoktur. Ancak Parti Meclisi'ne bunların disipline sevk edilebilmesi isteğini iletebilir. Parti Meclisi'nin alacağı kararla da disiplin kuruluna gidebilirler. Varsa disipline aykırı bir davranışları orada cezalandırılırlar. O nedenle Merkez Yürütme Kurulu'muzun disiplin sevkine ilişkin işlemi hukuken yok hükmündeki bir işlemdir. Bunu usul açısından söylüyorum."

"BİZ BÜTÜN MİLLETVEKİLLERİ OLARAK BU SUÇU İŞLEDİK, HEPİMİZİ SEVK ETSİNLER"

Uzun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız ne yapmışlardır ki disipline sevk edilmeyi kararlaştırmışlardır? Arkadaşlarımız, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in başkanlığındaki partiyi Türkiye'nin birinci partisi yapabilmek için çaba göstermişlerdir. Bu çabaların sonucu, yerel seçimlerde halk tarafından da benimsenmiş. Dolayısıyla partiyi yücelten davranışlarda bulunmuşlardır. Eğer bir partide, partinin birinci parti olması için çalışmak disiplin suçu ise biz bütün milletvekilleri olarak bu suçu işledik, hepimizi sevk etsinler. Yok eğer bu takdiri gerektiren bir şeyse abesle iştigal etmesinler, işlerine baksınlar. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına mahkemece görevlendirilenlerin bir tek işi vardır, o da partiyi kurultaya götürmek, kurultay çağrısı yapmaktır. O nedenle kendilerini göreve ya da yapamıyorlarsa o görevden ayrılmaya davet ediyorum."