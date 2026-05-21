CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz: "Bu Karar Tarihe Kara Leke Olarak Geçecek Bir Utançtır"

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, partisinin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline değinirken, "Susturamadıkları, korkutamadıkları, bir adım geri attıramadıkları Özgür Özel'i seçim sandığında yenemeyeceğini anlayanlar, onu durduramayacaklarını idrak edenler; CHP'nin, Atatürk'ün kurduğu partinin, Kuvayımilliye ruhuyla kurulmuş olan partinin başına Saray'ın talimatıyla genel başkan atıyor" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararına Eskişehir'den tepki geldi. CHP Eskişehir İl Başkanlığı önünde yapılan açıklamaya CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve parti yöneticileri de katıldı. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu karar tarihe kara leke olarak geçecek büyük bir utançtır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş bütün kademelerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin şanlı, şerefli delegeleri belirler. Genel Merkez'de, delegelerimizin seçtiği ve göreve geldikten sonra yaptığı ilk seçimde Türkiye'nin birinci partisi yapmış olan partimizi ve ondan sonraki bütün anketlerde de Türkiye'nin birinci partisi olmaya devam etmiş olan, Türkiye'nin dört bir tarafında gece gündüz, yağmur çamur, kar kış bilmeden eylem yapmaya, miting yapmaya devam eden, bütün baskılara, bütün tutuklamalara, bütün gözaltılara rağmen görevinin başında dimdik duran, partisine ve yoldaşlarına sahip çıkmaya devam eden, hiçbir yoldaşını satmayan Genel Başkanımız Özgür Özel oturmaktadır. ?Şimdi, susturamadıkları, korkutamadıkları, bir adım geri attıramadıkları Özgür Özel'i seçim sandığında yenemeyeceğini anlayanlar, onu durduramayacaklarını idrak edenler; Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün kurduğu partinin, Kuvayımilliye ruhuyla kurulmuş olan partinin başına Saray'ın talimatıyla genel başkan atıyor. Bunu kabul edecek miyiz?"

"CHP İLE UĞRAŞANLAR, TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDE YOK OLUP GİTMİŞTİR"

Saray'ın görevlendirdiği genel başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne giremez. Verilen bu kararı tanımıyoruz. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Butlan kararının arkasına sığınan kişileri bu binaya sokmamanızı da CHP'nin seçilmiş, meşru il başkanı olarak sizlere talimat ediyorum. CHP, daha önce önünde bulunan bütün zorlukları yenmeyi, geride bırakmayı başarmıştır. Darbe dönemlerinde kapatılmıştır, mal varlığına el konulmuştur. Şunu hiç kimse unutmasın, CHP ile o gün uğraşanlar, tarihin çöplüğünde yok olup gitmiştir. CHP'yi o gün kapatanların, Kenan Evren'in cenazesine bir avuç insan katılmıştır. Ama CHP dimdik ayaktadır, ayakta olmaya da devam edecektir. Mutlaka biz kazanacağız. Faşizme geçit vermeyeceğiz. Gerekirse partimize sahip çıkmak için canımızı vereceğiz ama Atatürk'ün kurduğu partiyi Saray'a teslim etmeyeceğiz."