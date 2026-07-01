CHP'li Yalçınkaya Görevden Alınmasına Tepki Gösterdi

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

CHP Sinop İl Başkanlığı görevinden alınan Aykut Cem Yalçınkaya, kararı tanımadığını belirterek, "Herhangi bir yılgınlığa düşeceğimiz, moralimizi bozacağımız bir durum yok. Tam aksine vatandaşlarımızın desteği ve partililerimizin teveccühüyle yolumuza daha güçlü şekilde devam edeceğiz" dedi.

Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, usulüne uygun şekilde teşekkül etmemiş bir MYK'nın Parti Meclisi onayı olmadan ilan edildiğini ve sonrasında çeşitli işlemler gerçekleştirdiğini savundu. Bu süreçte hem parti tüzüğünün hem de Siyasi Partiler Kanunu'nun açıkça ihlal edildiğini ileri süren Yalçınkaya, Yargıtay'ın aradan geçen süre içerisinde bu duruma müdahale etmemesi nedeniyle hukuka aykırı işlemlerin devam ettiğini ifade etti.

Kendisi hakkında alınan görevden alma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçınkaya, partiye üye olduğu günden bu yana herhangi bir parti suçu işlemediğini ve kamuoyunda olumsuz bir olayla anılmadığını söyledi. Sinopluların kendisini iyi tanıdığını belirten Yalçınkaya, alınan kararın hukuki gerekçelere değil, "kin ve şahsi düşüncelere" dayandığını iddia etti.

Görevden alma kararını "bir onur madalyası" olarak gördüğünü ifade eden Yalçınkaya, "Herhangi bir yılgınlığa düşeceğimiz, moralimizi bozacağımız bir durum yok. Tam aksine vatandaşlarımızın desteği ve partililerimizin teveccühüyle yolumuza daha güçlü şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile düzenli olarak iletişim halinde olduklarını söyleyen Yalçınkaya, il başkanlarının çevrim içi toplantılar gerçekleştirdiğini belirterek, "Hem Sinop'ta hem de Türkiye'nin dört bir yanında il örgütlerimiz kararlı bir şekilde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanında durmaya devam ediyor ve edecektir" dedi.

Görevden alma ve ihraç kararlarına karşı hukuki süreç başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin de konuşan Yalçınkaya, şahsi olarak tanımadığı bir kuruma karşı dava açma düşüncesinde olmadığını ancak görevden alınan ve ihraç edilen parti yöneticileriyle ortak karar alınması halinde hukuki yollara başvurulabileceğini ifade etti.

CHP Sinop örgütünde birlik ve beraberliğin sürdüğünü vurgulayan Yalçınkaya, "8 bin üyeli örgütümüzde bir tane hain ya da ihanet içerisinde olan kimse bulunmamaktadır. Farklı düşünenler olabilir ancak örgütün ezici çoğunluğu birlik içerisindedir" dedi.