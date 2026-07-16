CHP'li Yavuzer: Direnişimiz Türkiye'ye Örnek Oldu - Son Dakika
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CHP'li Yavuzer: Direnişimiz Türkiye'ye Örnek Oldu

16.07.2026 21:33
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Görevden alınan Yavuzer, Osmaniye'deki direnişlerinin Türkiye'de örnek teşkil ettiğini söyledi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından görevden alınan Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, "Osmaniye'de gösterdiğimiz tepki Türkiye'de örnek oldu. O direniş tarihe geçti." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından görevden alınan Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, örgüt gezileri kapsamında Düziçi İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette açıklama yapan Yavuzer,  şunları söyledi:

"Tarihin doğru tarafında duran kıymetli yol arkadaşlarım, yoldaşlarım hepiniz hoşgeldiniz. Görevden alındığımız günden itibaren tam 7 gün Osmaniye'mizde bir direniş gösterdik. Seçilmişlerin yanında duran örgütümüz atanmışlara karşı bir direniş gösterdi. ve bu tepkiyi sadece Osmaniye'de değil bütün illerde gösterdiğimiz gibi Osmaniye'de gösterdiğimiz tepki Türkiye'de örnek oldu.  O direniş tarihe geçti. Tarihin doğru tarafında yer alanları göstermiş odu. Butlan sürecine bizim bakışımız şudur: Kuşatılmış bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Kuşatılmış bir örgüt iradesi var. Bu örgüt irademizi, Cumhuriyet Halk Partimizi, Genel Başkanımızın dediği gibi ya kurtaracağız yada yeni bir yol açacağız. Tabi ki hep birlikte açacağız bu yolu. Sizlerin bu güçlü duruşu çok çok önemli. Onlar binalarda başkancılar oynasınlar, onlar binalarda makamlara otursunlar. Biz halkın arasında olacağız. İyi ki varsın Düziçi"."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'li Yavuzer: Direnişimiz Türkiye'ye Örnek Oldu - Son Dakika

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