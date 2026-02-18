CHP'li Yavuzyılmaz'dan Kozlu Sahiline İlişkin Açıklama: "Benzeri Görülmemiş Bir Çevre Rezaleti Yaşatılıyor" - Son Dakika
CHP'li Yavuzyılmaz'dan Kozlu Sahiline İlişkin Açıklama: "Benzeri Görülmemiş Bir Çevre Rezaleti Yaşatılıyor"

18.02.2026 16:52  Güncelleme: 17:58
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'ın Kozlu sahilinde 16 yıldır var olan vahşi çöp depolama alanının çevreye ve halk sağlığına zarar verdiğini vurguladı. Yavuzyılmaz, ilgili kurumların soruna çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

(ZONGULDAK) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kozlu sahilindeki vahşi çöp depolama alanının 16 yıldır kaldırılmadığını belirterek, " Zonguldak'a eşi benzeri görülmemiş bir çevre ve halk sağlığı rezaleti yaşatılıyor" ifadesini kullandı.

Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, Kozlu Sahili bölgesinde uzun yıllardır kaldırılmayan atıkların Karadeniz kıyı ekosistemini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Kozlu sahilindeki vahşi çöp depolama alanının 16 yıldır kaldırılmadığını belirten Yavuzyılmaz, "Zonguldak'a eşi benzeri görülmemiş bir çevre ve halk sağlığı rezaleti yaşatılıyor" ifadesini kullandı.

Sahilde evsel atıkların yanı sıra tıbbi atıkların da bulunduğuna işaret eden Yavuzyılmaz, bu durumun bölgedeki çevre sorununu büyüttüğünü belirtti.

Atıkların dalgalarla birlikte çevre plajlara taşındığını, özellikle ağır metaller ve toksik maddelerin deniz suyuna karışmasının ciddi çevre tehdidi oluşturduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, sorunun çözümü için yeterli adım atılmadığını dile getirdi.

Yavuzyılmaz, konuyu daha önce TBMM gündemine taşıdıklarını aktararak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Zonguldak Balkaya Kıyı ve Rekreasyon Alanı Rehabilitasyon Projesi" kapsamında kıyı tahkimatı ve ıslah çalışmaları planlandığının bildirildiğini hatırlattı. Ancak sahada somut bir uygulama görülmediğini iddia eden Yavuzyılmaz, projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Halk sağlığı boyutuna ilişkin sorularının yanıtsız kaldığını bildiren Yavuzyılmaz, Sağlık Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklama yapmadığını belirtti. Sahile yayılan atıkların vatandaşların sağlığı açısından risk oluşturduğuna dikkati çeken Yavuzyılmaz, ilgili kurumların sürece daha aktif şekilde müdahil olması gerektiğini vurguladı.

Açıklamasında geçmiş yıllarda bölgeye tıbbi atık dökülmesine karşı yürütülen hukuki sürece de değinen Yavuzyılmaz, Zonguldak Çevre Koruma Derneği ve vatandaşların girişimiyle açılan dava sonucunda Zonguldak 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından belediyenin kusurlu bulunduğunu hatırlattı. Bu mücadelenin sorunun büyümesini engellediğini aktaran Yavuzyılmaz, bölgede zaman zaman çöp toplama etkinlikleri düzenlendiğini ancak bunun kalıcı çözüm sağlamadığını belirtti.

Vatandaşların da sahilin tamamen temizlenmesini ve rehabilitasyon çalışmalarının başlatılmasını beklediğini vurgulayan Yavuzyılmaz, Kozlu'daki vahşi çöp depolama alanının kaldırılması, bölgenin rehabilite edilmesi ve sürece ilişkin kamuoyuna şeffaf bir takvim açıklanması çağrısında bulunarak, çevre ve halk sağlığı açısından somut adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Deniz Yavuzyılmaz, Yerel Haberler, Zonguldak, Kozlu, Çevre, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
