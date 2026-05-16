CHP'li Yıldızlı Ardanuç'ta Ekonomik Sıkıntılara Dikkat Çekti

16.05.2026 01:22
Harun Özgür Yıldızlı, Ardanuç'ta ekonomik zorlukları vurgulayarak vatandaşların alışveriş yapamadığını belirtti.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Harun Özgür Yıldızlı, Artvin'in Ardanuç ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Yıldızlı, "Artvin gibi hayvancılığın yoğun olduğu bir bölgede bile vatandaş kurban kesemiyorsa, emekli geçinemiyorsa ülkedeki ekonomik tablo ortadadır." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Harun Özgür Yıldızlı, "İktidar Yürüyüşü" kapsamında Artvin'in Ardanuç ilçesinde saha çalışmasına katıldı.

Saha çalışmasında Yıldızlı'ya CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, CHP Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur, CHP Kadın Kolları üyeleri ve partililer eşlik etti.

Heyet, Ardanuç'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.

Esnaf ziyaretleri sırasında konuşan Ardanuçlu esnaf Erkan Gümüş, artan fiyatlardan dolayı vatandaşın alışveriş yapamaz hale geldiğini belirterek, "Eskisi gibi değil vekilim. Domatesin kilosu 165 lira, fasulye 120 lira oldu. Vatandaş artık eskisi gibi 2-3 kilo alamıyor, tane hesabıyla alışveriş yapıyor" dedi.

Bunun üzerine CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, tezgahtaki domatesin fiyatını öğrenmek istedi. Esnaf Erkan Gümüş'ün "Şu domates 59 lira" sözleri üzerine Yıldızlı, "Evet arkadaşlar, bir tane domates 59 lira. Vatandaş bunu nasıl alsın?" ifadelerini kullandı.

Yıldızlı, geçtiğimiz haftalarda pazarda yaptığı gözlemlerden de örnek vererek, "Karpuz artık dilimle satılıyor. Vatandaş bir bütün karpuz alamıyor. Karpuzun dilimi bile 50-55 lira olmuş" dedi.

CHP Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur ise, "Domatesin taneye düştüğü yerde karpuz da dilime düşer" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİYE VERİLEN 4 BİN LİRA İKRAMİYEYLE KURBAN KESMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Ziyaret sırasında vatandaşlarla kurban kesimindeki ekonomik zorluklar üzerine de sohbet edildi. Bir vatandaş, "Vatandaşın çoğunluğu artık kurban kesemiyor" derken, bölgede hayvancılıkla uğraşan bir besici ise satışların durma noktasına geldiğini söyledi. Besici, "Burada hayvanın kilosu 300 liraysa İstanbul tarafında 600 liraya kadar çıkıyor. Ancak nakliye ve diğer masraflar nedeniyle burada üretici de kazanamıyor" diye konuştu.

Besici ayrıca, Ardanuç'ta gençlerin hayvancılıktan uzaklaştığını belirterek, "Bizim Ardanuç genelinde hayvancılık yapan çok az genç kaldı. Birçok genç asgari ücretle çalışmak için büyükşehirlere gidiyor" dedi.

Emekli Yusuf Gündüz ise ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, "Emekliye verilen 4 bin lira ikramiyeyle kurban kesmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Harun Özgür Yıldızlı da yaptığı konuşmada, "Artvin'in Ardanuç ilçesindeyiz. Türkiye'ye büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirilen bir bölgede bile vatandaş kurban kesemiyor. Emekli geçinemiyor. Vatandaşın sesi duyulmuyor" dedi.

Bir başka emekli ise, "Vatandaş can derdinde, kurbanı nasıl kessin?" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

