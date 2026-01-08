Muğla'da CHP İl Başkanı Kızıl ve Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'nün de Yargılandığı "19 Mart Protestosu" Davası Ertelendi - Son Dakika
Yerel

Muğla'da CHP İl Başkanı Kızıl ve Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'nün de Yargılandığı "19 Mart Protestosu" Davası Ertelendi

08.01.2026 15:20  Güncelleme: 16:21
CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden eylem nedeniyle dava açıldı. İlk duruşmasının ardından dava, 30 Nisan'a ertelendi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ile Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasının ardından düzenlenen eylem nedeniyle açılan davanın dava 30 Nisan'a ertelendi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 19 Mart'ta CHP Muğla İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından partililer ve vatandaşlar Muğla Adliyesi'ne yürümüştü. Adliye önünde emniyet güçleriyle eylemciler arasında kısa süreli arbede yaşanmıştı.

Bu olayların ardından CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Menteşe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Dur ve Menteşe Belediye Meclis Üyesi Dinçer Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle dava açılmıştı.

Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ikinci duruşmasında sanıklardan Acar Ünlü, CHP Menteşe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Dur ve 2 sanık ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme savunma için süre verdi. Duruşma, 30 Nisan'a ertelendi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
