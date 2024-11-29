CHP Lideri Özgür Özel'den Akın Gürlek'e Sert Eleştiriler - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel'den Akın Gürlek'e Sert Eleştiriler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi'nde ziyaret ettiği Ahmet Özer sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alarak hukuki uyarılarda bulundu. Özel, Gürlek'in talimatlarla hareket ettiğini iddia ederek istifa etmesi gerektiğini savundu.

29.11.2024 15:30
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde Ahmet Özer'i Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan Özel, "Hukuk içine dön. Anayasa sınırları içerisine gir. Verilen talimatlarla suç işleme. Hukuki ortamda güvencen biz olalım. Tövbe et, istifa et, çekil" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ardından tutuklanmasının Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i kaldığı sabah erken saatlerde Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Bir buçuk saat süren ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Akın Gürlek, cürmün kadar yer yakarsın. Gücünü diplomandan değil, talimat vericilerinden alıyorsun. Akın Gürlek, gün gelir Özgür Özel yine burada dimdik durur. Ama sen yurt dışında kim bilir nerden sosyal medyadan bize saldırırsın. ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Sen bir hukuksuzluğa tabi olsan senin de hakkını biz savunuruz. Buradan Akın Gürlek'e sesleniyorum. Hukuk içine dön. Anayasa sınırları içerisine gir. Verilen talimatlarla suç işleme. Hukuki ortamda güvencen biz olalım. Tövbe et, istifa et, çekil. Kamuoyunun önünde de ki 'Bir yanlışın içindeydim, pişmanım.' Geleceğinin güvencesi biz olalım. Eğer bu yaptıklarını itiraf eder ve istifa edersen git avukatlık yap bir köşede. Onurunla simit sat. Ama insanların geleceği ile oynama. Aparat olma. Seni uyarıyorum. Bugün Akın Gürlek ile simgeleşen talimatla yargıyı siyası amaçlarına alet edenlere söylüyorum. Akın Gürlek gibi aparatları kullanarak bizimle baş edemezsiniz" açıklamasında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28. Dönem Manisa Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26 Kasım'da partisinin TBMM'deki grup toplantısında ve bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Dosya Ankara'ya gönderilecek

Özel hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde dosyanın gerekli tespitlerin yapılması sonrası Özel hakkında fezleke hazırlanabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Lideri Özgür Özel'den Akın Gürlek'e Sert Eleştiriler - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Lideri Özgür Özel'den Akın Gürlek'e Sert Eleştiriler - Son Dakika
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