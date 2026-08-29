CHP heyetinden Burhaniye İlçe Örgütü'ne ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP heyetinden Burhaniye İlçe Örgütü'ne ziyaret

CHP heyetinden Burhaniye İlçe Örgütü\'ne ziyaret
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, İl Başkanı Fikret Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Burhaniye İlçe Örgütü'nü ziyaret etti. İlçe Başkanı Burak Filiz, örgüt hedefleri ve Burhaniye'nin önceliklerinin ele alındığını söyledi.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da aralarında bulunduğu partililer, CHP Burhaniye İlçe Örgütü'nü ziyaret etti. İlçe Başkanı Burak Filiz, ziyarette örgütün hedefleri ve Burhaniye'nin önceliklerinin ele alındığını bildirdi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile parti yöneticileri ve yerel temsilciler, CHP Burhaniye İlçe Örgütü'nde bir araya geldi.

CHP Burhaniye İlçe Başkanı Burak Filiz'in ev sahipliğindeki ziyarete, Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay Erbalaban, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Yaşar Aydemir, önceki dönem Pelitköy Belediye Başkanı Hüseyin Kayacık ve önceki dönem CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki de katıldı. Ziyarette çok sayıda partili de hazır bulundu.

Burak Filiz, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, CHP'nin il ve yerel yöneticileriyle Burhaniye İlçe Örgütü'nde bir araya geldiklerini belirterek, gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyareti kapsamında önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaları, örgütün hedeflerini ve Burhaniye'nin önceliklerini değerlendirdiklerini ifade etti.

Filiz, ziyaret ve destekleri dolayısıyla katılımcılara teşekkür ederek, "Burhaniye'miz için el ele, omuz omuza; Cumhuriyet Halk Partimizi büyütmek, güçlendirmek ve halkımızla birlikte daha aydınlık bir geleceği inşa etmek için kararlılıkla çalışacağız. Yeni bir başlangıç, güçlü bir örgüt, ortak akılla şekillenen güzel bir gelecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Fikret Şahin, Ahmet Akın, Burhaniye, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP heyetinden Burhaniye İlçe Örgütü'ne ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canını zor kurtaran kadına bir darbede ev sahibinden Canını zor kurtaran kadına bir darbede ev sahibinden
3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular 3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular
Belinay’dan “veda“ gibi“ şiir 3 kardeşin ölümünün ardından babadan dikkat çeken talep Belinay'dan "veda" gibi" şiir! 3 kardeşin ölümünün ardından babadan dikkat çeken talep
Üç yıldır aranıyordu ’Ponzi Mine’ için yolun sonu Üç yıldır aranıyordu! 'Ponzi Mine' için yolun sonu
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt "Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
Galatasaray taraftarından Dursun Özbek’e hayatının şoku Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e hayatının şoku

15:54
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
15:50
Galatasaray’ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul’da
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul'da
15:07
Muğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı Bazı evler alevlere teslim
Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim
15:02
Ceyda Düvenci evlendi İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
14:56
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
12:12
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 16:24:07. #7.12#
SON DAKİKA: CHP heyetinden Burhaniye İlçe Örgütü'ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement