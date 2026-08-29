CHP heyetinden Burhaniye İlçe Örgütü\'ne ziyaret

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da aralarında bulunduğu partililer, CHP Burhaniye İlçe Örgütü'nü ziyaret etti. İlçe Başkanı Burak Filiz, ziyarette örgütün hedefleri ve Burhaniye'nin önceliklerinin ele alındığını bildirdi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile parti yöneticileri ve yerel temsilciler, CHP Burhaniye İlçe Örgütü'nde bir araya geldi.

CHP Burhaniye İlçe Başkanı Burak Filiz'in ev sahipliğindeki ziyarete, Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay Erbalaban, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Yaşar Aydemir, önceki dönem Pelitköy Belediye Başkanı Hüseyin Kayacık ve önceki dönem CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki de katıldı. Ziyarette çok sayıda partili de hazır bulundu.

Burak Filiz, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, CHP'nin il ve yerel yöneticileriyle Burhaniye İlçe Örgütü'nde bir araya geldiklerini belirterek, gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyareti kapsamında önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaları, örgütün hedeflerini ve Burhaniye'nin önceliklerini değerlendirdiklerini ifade etti.

Filiz, ziyaret ve destekleri dolayısıyla katılımcılara teşekkür ederek, "Burhaniye'miz için el ele, omuz omuza; Cumhuriyet Halk Partimizi büyütmek, güçlendirmek ve halkımızla birlikte daha aydınlık bir geleceği inşa etmek için kararlılıkla çalışacağız. Yeni bir başlangıç, güçlü bir örgüt, ortak akılla şekillenen güzel bir gelecek" dedi.