CHP, Madencilerin Çalışma Koşullarını İnceledi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yer altı üretim faaliyetlerine ilişkin sahada incelemelerde bulundu. CHP heyetini, Üzülmez Müessese Müdürü Ümit Yılmaz Değirmenci ile Müessese Müdür Yardımcıları Menderes Öncel ve İlyas Kaya karşıladı.

Ziyaret kapsamında CHP heyeti, maden ocağında yürütülen çalışmalar, üretim süreçleri ve iş güvenliği uygulamaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Heyet, yerin metrelerce altında çalışan madencilerle de bir araya gelerek karşılaştıkları sorunları, talepleri ve çalışma koşullarına ilişkin beklentilerini doğrudan dinledi.

"Bu emeğin karşılığı yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda insani bir değerdir"

Gökhan Günaydın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak madencilerin hak ettiği güvenli ve insanca çalışma koşullarının sağlanması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Biz bu meseleyi yalnızca siyasi bir başlık olarak değil, doğrudan insan hayatını ilgilendiren bir sorumluluk olarak görüyoruz. Madencilerimiz yerin metrelerce altında, son derece ağır, riskli ve yıpratıcı koşullarda görev yapıyor. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği standartlarının en üst seviyeye çıkarılması, kazaların önlenmesi için tüm denetim mekanizmalarının etkin biçimde işletilmesi gerekiyor. Kağıt üzerinde kalan değil, sahada gerçekten uygulanan bir güvenlik sisteminin kurulması zorunludur. Ayrıca çalışma koşullarının insan onuruna yakışır şekilde düzenlenmesi, çalışma saatlerinin yeniden ele alınması ve madencilerimizin sosyal haklarının güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kullanılan ekipmanların modernize edilmesi ve yer altı güvenlik teknolojilerinin güncel standartlara uygun hale getirilmesi de öncelikli konular arasında yer almalıdır. Madencilik, bu ülkenin üretim gücünü ayakta tutan en kritik alanlardan biridir. Bu emeğin karşılığı yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda insani bir değerdir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de sahada, madencilerimizin yanında olmaya ve bu koşulların iyileştirilmesi için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."