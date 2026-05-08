CHP'li İlgezdi'ye Yozgat'ta Esnaftan Şikayet: Bu Memleketin Niye Fabrikası Yok?

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu, esnafı ziyaret etti. Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden bir yurttaş Yozgat'a yeteri kadar yatırım yapılmadığını vurguladı. CHP'li İlgezdi ise yaptığı açıklamada, saha ziyaretlerini daha fazla yapacaklarını ifade etti.

CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında saha çalışmasına başlayan milletvekillerinden İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Yozgat'a gitti. CHP'li İlgezdi önce partisinin il örgütünü ziyaret etti, ardından basın açıklamasında yaparak, partililerle birlikte esnaf ziyaretine çıktı. Sokakta karşılaştıkları vatandaşlarla sohbet eden İlgezdi'ye, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar eşlik etti.

Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden esnaf Yaşar Kaymaz, CHP heyetine dert yandı, Yozgat'a fabrika yatırımı yapılmamasını eleştirirken, şunları söyledi:

"Yerköy'e Kazan Fabrikası geldi. 'Kazan'ın bir milletvekili Kazan Fabrikası'nı aldı götürdü' diyemedi bizim milletvekillerimiz. 'Kazan'a lazımsa bana da lazım' diyemediler. Çorum kaptı, askeri silah fabrikası yapılacaktı ne oldu? Yozgat'a dendi hani nerede? Adı nerede? Dört makarnacıya gücümüz etmiyor, söyleyemiyoruz biz bunları. Anlatamıyoruz. Bunlar Müslüman, biz gavuruz. Oraya rey verirsen, gavur da değilsin Müslüman oluyorsun o zaman."

"ADAM BİR ÇİVİ ÇAKMASAYMIŞ YOZGAT TARİHTEN SİLİNECEKMİŞ"

Ben vergimi vereceğim benim sırtımdan geçineceksin. Bu memleketin belediye başkanı değişti diye yardım verilmiyor. Niye vermiyorsun kardeşim? Ben vergimi veriyorum. Kime veriyorum? Devletime veriyorum. Yol, su, elektrik, hizmet diyorum. Nerede, niye vermiyorsun? Benim belediye başkanımı seçersen var, seçiliye de yardım etmedin. Celal Köse değil miydi kendi belediye başkanları, niye yardım etmediler? Bunlar fabrika istemiyor, Yozgat'ta fabrika olmayacakmış. Söyleyecek çok sözlerimiz var da gücümüz yetmiyor. Birliğimiz yok. Kayserili olalım Kayserili olalım, Kayserili olduk ne olduk? Turgut Özal cenneti mekan olsun. Adam bir çivi çakmasaymış barajlarımız, şeker fabrikalarımız, bilmem nelerimiz yapılmasaymış Yozgat'ı tarihten silecekmişiz. Kimseden de çekinmiyorum. Ama haklıyım. Hakkımın da cevabını bana versin. Bu memleketin niye fabrikası yok? Devlet diyor fabrika yapmaz. Kim yapacak? Ben ayakkabı çekicini alacağım da ben mi fabrika yapacağım? Yaptın da sana niye yapıyorsun dedim. Engel mi oldum?"

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar yaptığı konuşmada, Yozgat'ın iktidara en fazla destek veren il olduğunu hatırlattı, CHP'nin bundan sonra sahada olacağını, yurttaşlarla, esnafla, emeklilerle bir araya gelip, sorunları yerinde dinleyeceklerini aktardı. Yaşar, "AK Parti'nin kara düzenini değiştirmek için sandığın bir an önce gelmesi açısından elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Vatandaşlarla birebir hasbihal edelim, konuşalım, beklentilerini, arzu ettikleri eleştirilerini bizlere rahatlıkla ifade edebilecekleri, eşit bir düzeyde dostça bir sohbet yapmak adına caddelerde, mahallelerde gezmek üzerine bir çalışma yapacağız bugün. Belki çok büyük merhem olmayacak ama daha sık geldiğinizde mutlaka ki onlar da bizlere alışacak ve kafalarındaki bizlerle ilgili o negatif şeyleri daha doğru yerlere koyacaklar ve bunun en güzel yanı da vatandaşla gerçekten bir olmak, ayrılmamak, kopmamak. Çünkü bu koca Türkiye hepimizin ve hepimiz bu çatının altında yaşıyoruz. O nedenle herkes huzurlu olmalı, eşit olmalı ki bu ülkede de adalet gerçekten inşa edilmiş olsun."