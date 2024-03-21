CHP Muğla Büyükşehir Adayı Aras: 'Güçlü Muğla için geliyoruz' - Son Dakika
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CHP Muğla Büyükşehir Adayı Aras: 'Güçlü Muğla için geliyoruz'

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum esnaf sanayici ve iş insanlarının oluşturduğu dernek üyeleriyle bir araya geldi. Aras, güçlü bir Muğla için hayata geçirilecek projelerini anlattı.

21.03.2024 20:02  Güncelleme: 20:35
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CHP Muğla Büyükşehir Adayı Aras: "Güçlü Muğla için geliyoruz"

MUĞLA - CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum esnaf sanayici ve iş insanlarının oluşturduğu dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Bodrum Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte kendisi de dernek üyesi olan Bodrum Belediye Başkanı ve CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci ile birlikte, geride kalan 5 yıllık süreçte hayata geçirilen projeleri ve bunlara bağlı yaşanan sıkıntıları anlatarak, güçlü bir Muğla için hayata geçirilecek projelerini anlattı.

Tüm konulara hakimiz, güçlü Muğla için geliyoruz

Ahmet Aras, konuşmasında altyapı yatırımlarının hızla devam edeceğini, Muğla'nın susuzluk ve kanalizasyonla anılmaması için de altyapının eksik olduğu tüm bölgelerde çalışmaların hızlıca başlayacağını ifade etti. Son 5 yılda Bodrum'da yapılan çalışmalar ve açılan arıtma tesisleriyle birlikte Bodrum'un yüzde 92'sine hizmet verecek kapasiteye ulaştığını, bu oranın yüzde 100'e ulaşması içinde göreve gelir gelmez gerekli tüm çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

Su konusunda da Turgutreis bölgesine yapılacak denizden arıtma tesisi ve Ekinambarı'nda kurulacak tesis ve diğer belirlenen kaynaklarla çözüme ulaşacaklarını belirten Ahmet Aras, "Susuzluk Bodrum'un ve Muğla'nın gündemi olmayacak. Tüm konulara hakimiz, güçlü Muğla için geliyoruz" dedi.

Yetkilerimi ilçe belediye başkanları ile paylaşacağım

5 Yıllık belediye başkanlığı konusunda yetkisi olmayan konular nedeniyle birçok kez vatandaşlarla karşı karşıya geldiğini, ancak her ne olursa olsun vatandaşın sıkıntısının çözülmesi için gerekli tüm girişimleri yaptığını belirten Aras, hangi partiden olursa olsun, göreve geldikten sonra tüm ilçelerde belirledikleri projeleri hayata geçireceklerini ve en önemlisinin de yetkilerini ilçe belediye başkanları ile paylaşarak, hizmetin daha hızlı ve en doğru şekilde vatandaşa ulaşmasını sağlayacaklarını açıkladı.

Programın sonunda Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyelerinin görüş ve önerilerini dinleyerek soruları cevaplayan Aras, kendisinin de bir dernek üyesi olduğunu belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Muğla Büyükşehir Adayı Aras: 'Güçlü Muğla için geliyoruz' - Son Dakika

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