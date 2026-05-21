CHP Nazilli’de Özgür Özel Posteri Asıldı

(AYDIN) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptalinin ardından partinin Nazilli İlçe Başkanlığı'na Genel Başkan Özgür Özel'in posteri asıldı.
CHP Nazilli İlçe Başkanlığı yöneticileri, partinin 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptalinin ardından partinin ilçe başkanlığına geçerek, süreci takip etti. İlçe yönetimi ve partililer, parti içinde yaşanan tartışmaların ardından dayanışma mesajı verdi.
İlçe binasının balkonuna CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in posteri asıldı. Partililer, bu adımın birlik ve beraberlik vurgusu taşıdığını belirterek, "yanındayız" mesajı verdi.
