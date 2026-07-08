CHP Osmaniye'de Kriz: Yeni Yönetim Çilingirle Geldi - Son Dakika
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CHP Osmaniye'de Kriz: Yeni Yönetim Çilingirle Geldi

08.07.2026 00:04
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CHP Osmaniye'de yeni yönetim, eski başkanın görevden alınmasının ardından çilingirle parti binasına girdi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE)- CHP MYK kararıyla görevden alınan Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer'in yerine atanan Rıza Tekerek ve yönetimi, parti binasına çilingir yardımıyla girdi. Yavuzer, "Partimize çilingirle gelip dayanan bu anlayışı asla kabul etmeyeceğiz. Örgüt bizimle. Örgüt Özgür Özel'le birlikte yürüyor" dedi.

CHP Osmaniye İl Başkanlığı'nda yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Rıza Tekerek ve beraberindeki yeni yönetim, kapısını çilingirle açarak parti binasına girdi. Parti binası önünde açıklama yapan eski yönetim, yaşananlara tepki gösterdi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Barış Özener, görevden alınmalarının üzerinden bir hafta geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Görevden alınmamızın üzerinden bir hafta geçti. Bugün bu açıklamayı CHP'nin onurlu üyeleriyle, tarihin doğru tarafında yer alan üyeleriyle birlikte yapıyoruz. Bizler görevden alındığımız günden beri, CHP'nin Genel Merkezi'ne polis zoruyla girildiği günden beri aynı şeyleri söyledik. Hiçbir zaman geri adım atmadık. Bugün de geri adım atmadık."

Maalesef ama maalesef, bugün kayyumun atadığı kayyum il başkanı çilingir marifetiyle kapıyı kırarak güvenlik kuvvetleriyle beraber il binamıza girdi ve biz şu an il binamızdan çıkarıldık. Herkes şunu bilsin; Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar olan tüzükçülük hafızası nasıl varsa, aynı hafıza CHP yaşadığı sürece, Cumhuriyet yaşadığı sürece kayıt almaya devam edecek. CHP'nin bu hafızası bu kara günleri unutmayacak."

"ÇİLİNGİRLE GELİP DAYANAN BU ANLAYIŞI ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Görevden alınan CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer de 7 gündür örgütleriyle birlikte mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Mutlak butlan yönetiminin atadığı, mutlak butlanla gelen yönetimin Genel Başkanlığımıza, Genel Merkezimize çilingirle, polis zoruyla girdiği günden beri, 30 Haziran'da il ve ilçe örgütleri görevden alındık. 7 gündür bu kutlu görevi, kendimize ant içtiğimiz bu kutlu duruşu hep birlikte örgütümüzle birlikte verdik."

Söylemek istediğimiz olaylarla alakalı içimiz çok dolu. Şunu özellikle belirtmek istiyorum; seçilmiş irade burada. Halkın seçtikleri burada. Örgütün seçtikleri burada. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi en büyük emaneti, birincisi Cumhuriyet, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi. Biz bu iki değere hep sahip çıkacağız. Asla bundan vazgeçmeyeceğiz.

Bugün hakkımızda mesnetsiz ifadelerle suç duyurusunda bulundukları için karakola ifadeye gittiğimiz zaman partimize çilingirle gelip dayanan bu anlayışı asla kabul etmeyeceğiz. Örgüt bizimle. Örgüt Özgür Özel'le birlikte yürüyor. Hep birlikte başaracağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Osmaniye'de Kriz: Yeni Yönetim Çilingirle Geldi - Son Dakika

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