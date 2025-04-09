CHP Rize'den Müftüye Suç Duyurusu - Son Dakika
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CHP Rize'den Müftüye Suç Duyurusu

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CHP Rize İl Başkanlığı, Çatalca Müftüsü'nün Volkan Konak'a yönelik açıklamalarını kınadı.

09.04.2025 16:42
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Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE)- CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında, sanatçı Volkan Konak'ın vefatının ardından yaptığı  açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Her ne kadar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilgili şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişse de CHP Rize İl Başkanlığı olarak bu kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı paylaşımı Rize halkı adına adli makamlara bildirmek tarafımızca görev edinilmiştir" dedi.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Rize Adliye Sarayı önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ülkemizin ve bilhassa Karadeniz Bölgesi'nin güzide sanatçısı Volkan Konak'ı kaybetmiş olmanın kederini ve derin üzüntüsünü yasıyoruz. Volkan Konak, sadece sesiyle değil; dik duruşuyla ve halktan yana tavrıyla halkımızın gönlünde ayrı bir yer edinmiş, topraklarımızın yetiştirdiği en kıymetli değerlerden biri olmuştur. Onu unutmamak, değerlerine sahip çıkmak her birimizin sorumluluğudur. Sanatçımızın vefatının üzerinden çok kısa bir zaman geçmişken Çatalca müftüsünün X sosyal medya platformu üzerinden merhum sanatçının vefatına yönelik ayrıştırıcı ve nefret içerikli paylaşımı toplumsal vicdanımızı derinden etkilemiştir. Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi açıkça suç saymaktadır. Bir kamu görevlisinin, toplumu kutuplaştıracak bir dil kullanması asla kabul edilemez. Şahsın yaptığı sosyal medya paylaşımı yalnızca hukuka değil kamusal etiklerimize de aykırıdır. Toplumda saygı ve hoşgörüyü pekiştirmesi gereken bir görevde bulunan bu kişinin, vefat eden bir insan hakkında böylesine ayrıştırıcı ve nefret dolu söylemde bulunması, görev sorumluluğuyla da açıkça çelişmektedir.

"Dik duruşlu ve vatansever sanatçılarımızın yanında olacağız"

CHP Rize İl Başkanlığı olarak Çatalca Müftüsü 'nün bu sosyal medya paylaşımını kınıyoruz. Her ne kadar Diyanet İsleri Başkanlığı tarafından ilgili şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişse de CHP Rize İl Başkanlığı olarak bu kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı paylaşımı Rize halkı adına adli makamlara bildirmek tarafımızca görev edinilmiştir. CHP Rize İl Başkanlığı, geçmişte ve bugün oldugu gibi bundan sonra da kimseye boyun eğmeyen, dik duruşlu ve vatansever sanatçılarımızın yanında olacaktır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Rize'den Müftüye Suç Duyurusu - Son Dakika

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