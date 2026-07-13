CHP Rize İl Başkanı'ndan Görevden Almaya Tepki

(RİZE) - Haber: Gençağa KARAFAZLI

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Bugüne kadar 44 il başkanımız görevden alındı, diğer il başkanlarımız yarın görevden alınacak. Butlancıları tanımıyoruz, talimatlarını yerine getirmiyoruz" dedi.

CHP Rize İl Başkanı Deniz, partisinin Rize'deki 12 ilçe başkanı, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile basın toplantısı düzenledi. Deniz, şunları söyledi:

"Tarihinde ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi, Cumhuriyet Halk Partili olduğunu iddia eden kişilerin talep ve kararları doğrultusunda polis zoruyla, polisin gaz bombasıyla ve plastik mermileriyle işgal edilmiştir. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi tarihi için en önemli kırılma noktalarından bir tanesidir."

Bugün herkesin bu anı, bugünü unutmaması gerekiyor. Biz daha sonra da yapmış olduğumuz tüm açıklamalarda Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Örgütü olarak bu butlancıların aldığı kararları kabul etmediğimizi, bu butlancıları da kabul etmediğimizi beyan etmiştik. Bu butlancıların almış oldukları kararı tanımayacağımızı ilk günden itibaren belirtmiş olduk. Bugün de aynı şekilde, aynı yerde durup ve aynı sözleri söylüyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti geleneği, parti ruhu her zaman seçilmişler tarafından yönetilmiş olmasıdır. Biz atanmışların yönetimini kabul etmediğimizi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece ve sadece seçilmişler tarafından yönetileceğini, başka tür bir yönetimi kabul etmeyeceğimizi daha önce de beyan etmiştik.

"44 İL BAŞKANIMIZ GÖREVDEN ALINDI"

Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde ilk defa bu kadar büyük bir örgütsel kıyım yapılmaktadır. Bugüne kadar 44 il başkanlığımız görevden alınmış, yarından itibaren de başka il başkanlıklarının görevden alınacağını biliyoruz.

Hani barış, kardeşlik, örgütsel arınmayı yapmak için geldiklerini söyleyenlerin aslında örgütsel arınmayı kendilerine itiraz etmeyecek olan bir yapı kurmak için kullandıklarını görüyoruz. Butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine müdahale edilmiştir. Şu an butlancılar tarafından da Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütsel yapısına müdahale edilmek istenmektedir."

"BUTLAN KARARLARIYLA YOLA ÇIKANLARA TESLİM OLMAYIZ "

Butlan kararlarına teslim olmayacaklarını vurgulayan Deniz, "Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Bundan yana hiç kimsenin hiçbir farklı düşüncesi olmasın" dedi.

Deniz'in, ilçe başkanlarıyla birlikte, görevden alınan Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak'a destek ziyaretinde bulunacağı öğrenildi.