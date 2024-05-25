CHP Samsun İl Başkanı: Çözüm Patili Dostlarımızı Katletmek Değil, Kısırlaştırmaktır - Son Dakika
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CHP Samsun İl Başkanı: Çözüm Patili Dostlarımızı Katletmek Değil, Kısırlaştırmaktır

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CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, hayvan hakları yasasına ilişkin olarak sokak hayvanlarının uyutulmasının çözüm olmadığını belirterek, kısırlaştırmanın yapılması gerektiğini söyledi. Özdağ, sokak hayvanlarının yaşam haklarının ellerinden alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve TBMM'nin hayvan hakları kanununu düzenlemesi gerektiğini ifade etti.

25.05.2024 18:57
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Hiçbir yasa yaşam hakkını yok edecek biçimde düzenlenemez. Dar gelirli toplum kesimlerimizin, çocuklarımızın sabah erken vakitlerde ıssız sokaklarda, parklarda sokak hayvanlarına ilişkin güvenlik sorunları yaşadıklarını biliyoruz. Çözüm patili dostlarımızı katletmek değil, kısırlaştırmaktır" dedi.

Hayvan hakları yasasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, köpeklerin 'uyutulmasının' çözüm olmadığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Kısırlaştırma masrafı Saray masrafının yanına bile yaklaşamaz"

"Bugün, hep birlikte sokakta yaşayan canlarımızın sesi olmak için sizlere sesleniyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin toplumsal sorunların tümünde olduğu gibi çözüm değil kriz üreten siyasetiyle, artık sahipsiz sokak hayvanları da yok edilme tehdidiyle karşı karşıya. TBMM gündemine getirilen yeni yasa tasarısı ile sahipsiz sokak hayvanlarını uyutma adıyla yaşam haklarının ellerinden alınması söz konusu hale geldi. Hiçbir yasa yaşam hakkını yok edecek biçimde düzenlenemez. Dar gelirli toplum kesimlerimizin, çocuklarımızın sabah erken, akşam geç vakitlerde ıssız sokaklarda, parklarda sokak hayvanlarına ilişkin güvenlik sorunları yaşadıklarını biliyoruz. Böyle bir ortamda, bu mesele maalesef bir sınıfsal sorun haline gelmeye başlamıştır. Yoksulların tehdit altında olduğu bir sorun olmaktan bu meselenin çıkartılması gerekmektedir. Sokaktaki canlarımızı katletmenize asla izin vermeyeceğiz. Sokakların daha güvenli hale gelmesi için çözüm, patili dostlarımızı katletmek değil, kısırlaştırmaktır ve buna yürekten inanıyoruz, çünkü bu sorunun çözümünün kısırlaştırma olduğunu biliyoruz.

"Kısırlaştırma masrafı srayın masrafının yanında söz konusu bile olamaz"

Türkiye genelinde 2 milyon civarında sokak hayvanı olduğu tahmin ediliyor. Ancak, bu sayının kısırlaştırma masrafları, hepinizin bildiği üzere sarayın masraflarının yanında söz konusu bile olamaz çünkü çok komik bir miktar olarak ortaya çıkıyor. Bu sorunu çözmek için gereken yol etkin kısırlaştırmadır. TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin katılımıyla 2020 yılında bu konuda bir Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu ve uzman görüşleriyle hayvan haklarına ilişkin raporunu sundu. Bu raporda hayvanların yaşam hakkı esas alınarak; yerel yönetimlerin kısırlaştırma seferberliğini başlatması, hayvan haklarını korumak için birimlerini oluşturması ve ayrıca agresif hayvanlar için rehabilitasyon merkezleri kurulması gibi maddeler yer alıyor. Bu işlerin Türkiye genelinde organize edilebilmesi için Hayvan Hakları Fonu ile bir Hayvan Kolluğu birimleri oluşturulması bile bu raporda yer alıyor. TBMM'nin, hayvanları koruma kanununun Hayvan hakları kanunu olarak düzenlemesi ve bu konuda hayvanların yaşam haklarını gözetilerek ciddi adımlar atması gerekiyor. Sizlerin de desteğiyle, halkımızın güvenliği sağlanarak, sokak hayvanlarının haklarını korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Birlikte, daha adil ve insanca bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz."

CHP Samsun İl Başkanı: Çözüm Patili Dostlarımızı Katletmek Değil, Kısırlaştırmaktır
Kaynak: ANKA

Samsun, Hayvan Hakları, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Samsun İl Başkanı: Çözüm Patili Dostlarımızı Katletmek Değil, Kısırlaştırmaktır - Son Dakika

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