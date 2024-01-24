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CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz, Uğur Mumcu'yu anarak adalet arayışını vurguladı - Son Dakika
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CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz, Uğur Mumcu'yu anarak adalet arayışını vurguladı

CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz, Uğur Mumcu'nun heykeli önünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hala aynı tehditlerle karşı karşıya olduğunu ve toplumun adalet arayışının devam ettiğini belirtti. Gürbüz, Uğur Mumcu'nun adliye sarayına dönerek adalete olan inancını simgeleyen heykelinin önünde adalet ve hukukun üstünlüğüne olan inancın devam ettiğini ifade etti.

24.01.2024 - 19:23,  Güncelleme: 19:24
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MUSTAFA USTA

CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz, "Uğur Mumcu neler söylemişse bugün Türkiye için aynı tehdit, aynı emperyalizm tehdidi devam ediyor. Toplumumuz adalet arıyor, hem ekonomide adalet arıyor, hem hukukun üstünlüğüne inanmak istiyor. Hukuk devleti olmak istiyor. Adaletsizlik her yere yansımış durumda. Toplumda haklı olarak bir adalet arayışı içerisinde" dedi.

CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz, 31 yıl önce bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'yu andı. Uğur Mumcy heykeli önünde açıklama yapan Gürbüz, "Uğur Mumcu'nun dikildiği heykelin önünde adliye sarayı var. Adliye sarayı tarihi bir bina içerisinde. Uğur Mumcu'da adliye sarayına dönerek adalete olan inancını, adalete olan arayışını devam ettiğinin bir göstergesi olarak yüzünü adalete ve hukukun üstünlüğüne inandığı için heykeltıraşımız bu şekilde yapmış" diye konuştu.

"MUTLAKA KARANLIK BİR GÜN MAĞLUP OLACAK VE AYDINLIK GELECEK"

Metin Gürbüz, şöyle konuştu:

"Yaşadığında yaşamı boyunca karanlığa karşı müdahale etmiş, cumhuriyetin felsefesine inanmış, değerlerine inanmış bir aydınımız. O gün neleri eleştirmişse bugün aynı şeyler yaşanıyor. Biz aydınlarımızı, gazetecilerimizi bu Cumhuriyetimizin değerlerini anma törenlerinde anmak istemiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Devletin onlara yaşarken sahip çıkmasını istiyoruz. Aynı zamanda kamu görevlilerine de sahip çıkmasını istiyoruz. Gaffar Okkan gibi, Abdi İpekçi gibi Bahriye Üçok gibi değerlerimiz Cumhuriyetin aydınlanmasına inanılan değerler mutlaka yaşatılmalılar. Uğur Mumcu neler söylemişse bugün Türkiye için aynı tehdit, aynı emperyalizm tehdidi devam ediyor. Toplumumuz adalet arıyor, hem ekonomide adalet arıyor, hem hukukun üstünlüğüne inanmak istiyor. Hukuk devleti olmak istiyor. Adaletsizlik her yere yansımış durumda. Toplumda haklı olarak bir adalet arayışı içerisinde. İnsanlar siyasi iktidardan beklediği ekonomik şartların düzelmesini istiyor fakat adaletinde sağlanmasını istiyor. Son derece de haklılar. Uğur Mumcu'nun bıraktığı o mirası bizler devam ettireceğiz. Adalet arayışımız, hukukun üstünlüğüne olan inancımız devam edecek. Mutlaka karanlık bir gün mağlup olacak ve aydınlık gelecek. Uğur Mumcu'nun dikildiği heykelin önünde adliye sarayı var. Adliye sarayı tarihi bir bina içerisinde. Uğur Mumcu'da adliye sarayına dönerek adalete olan inancını, adalete olan arayışını devam ettiğinin bir göstergesi olarak yüzünü adalete ve hukukun üstünlüğüne inandığı için heykeltıraşımız bu şekilde yapmış."

CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz, Uğur Mumcu\'yu anarak adalet arayışını vurguladı
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz, Uğur Mumcu'yu anarak adalet arayışını vurguladı - Son Dakika


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