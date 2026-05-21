CHP Kurultayına İptal Kararı... Tokat İl Başkanı Kurtgöz: "Bu Kaleyi Mahkeme Kararlarına Teslim Etmeyeceğiz"

21.05.2026 20:48  Güncelleme: 22:17
CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, mutlak butlan kararı sonrası yaptığı açıklamada, partinin mahkeme kararlarına teslim edilmeyeceğini ve Özgür Özel liderliğinde mücadeleye devam edileceğini söyledi.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, "mutlak butlan" kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin baba ocağıdır, son kaledir. Bu kaleyi mahkeme kararlarına teslim etmeyeceğiz" dedi.

Kurtgöz, yaptığı yazılı açıklamada, "CHP'nin değişim sürecinden sonra Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde yoluna devam ettiğini ve 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olduğunu" ifade etti.

Özgür Özel'in o gün, "Eğer partiyi ilk gireceğim seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi yapmazsam görevimden istifa edeceğim" dediğini hatırlatan Kurtgöz, şunları kaydetti:

"31 Mart günü geldiğinde hepimiz büyük bir zaferi yaşadık. Sayın Genel Başkanımız ve örgütlerimiz kesinlikle hiçbir zaman susmadı ve yoluna devam etti. Gerçekleri haykırdı, gerçekleri söyledi. Daha sonrasında belediye başkanlarımızı, il başkanlarımızı içeriye aldılar ama biz yine yılmadık, yolumuza devam ettik."

Şunu bilmeleri gerekiyor ki; ne mutlan davası ne de sonuçlanan konu bizi kesinlikle yolumuzdan ayırmayacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde yolumuza hep birlikte devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilk genel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi yapacağız. Şunu asla unutmayalım: Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin baba ocağıdır, hepimizin kalesidir, son kaledir. Bu kaleyi mahkeme kararlarına teslim etmeyeceğiz. Yolumuz açık olsun, hep birlikte mücadelemize devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
