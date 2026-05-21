CHP Kurultayı'na İptal Kararı… CHP Trabzon İl Başkanı Bak: "Kimse CHP'yi Teslim Alamaz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Kurultayı'na İptal Kararı… CHP Trabzon İl Başkanı Bak: "Kimse CHP'yi Teslim Alamaz"

21.05.2026 21:23  Güncelleme: 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptalini 'hukuka darbe' olarak nitelendirerek, kararı kabul etmediklerini ve demokrasi nöbeti başlattıklarını açıkladı.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin, "Bugün, CHP'nin  kurultaylarıyla seçilmiş örgütlerinin ve hür iradesiyle seçilmiş genel başkanının yönetim kadrolarına, hukuk baypas edilerek, hukuka darbe yapılarak Türkiye'nin demokrasisine ve hukukuna aleni şekilde çökme operasyonu çekilmiştir. Bizler, CHP'nin her bir üyesi olarak partimize yapılan bu darbeyi kabul etmiyoruz" dedi.

Bak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptalinin ardından partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı.

"Demokrasi nöbetine başladıklarını" belirten Bak, şöyle konuştu:"

"Bu ülkenin kurtuluş mücadelesi verilirken, cephede milli irade tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bugün mahkeme koridorlarında çöken bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarıyla seçilmiş örgütlerinin ve hür iradesiyle seçilmiş genel başkanının yönetim kadrolarına, hukuk baypas edilerek, hukuka darbe yapılarak Türkiye'nin demokrasisine ve hukukuna aleni şekilde çökme operasyonu çekilmiştir. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak partimize yapılan bu darbeyi kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na, belediye başkanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza nasıl kumpas kurulduysa, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bu çökme operasyonu, o günkü kumpasın aleni delilidir."

"HERKES BİLSİN Kİ BİZ BURADAYIZ, DİMDİK AYAKTAYIZ"

Bu operasyonların hiçbir hukuki dayanağı yoktur, delile dayanmayan açık bir şantajdır; bu ülkenin namuslu, vatansever insanlarına pusu kurulmuştur ve bugün alınan kararla bunu bir kez daha ispat ettik. Herkes bunu böyle bilsin. Ama bu ülkenin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç kimse diz çöktüremez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim alamaz. Kimse, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin Trabzon İl Başkanlığı'nda, ilçe başkanlıklarında veya genel merkezinde biz yarın gider partiyi yargı eliyle alır, yönetiriz' diye düşünmesin. Kimseye bu partiyi yönetme hakkı verilmez, kimseye partinin geleceği teslim edilmez. Herkes bilsin ki biz buradayız, dimdik ayaktayız. Partimizin yanındayız. Çünkü bizler Cumhuriyet Halk Partisi'yiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Kurultayı'na İptal Kararı… CHP Trabzon İl Başkanı Bak: 'Kimse CHP'yi Teslim Alamaz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 22:22:56. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Kurultayı'na İptal Kararı… CHP Trabzon İl Başkanı Bak: "Kimse CHP'yi Teslim Alamaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.