CHP Kurultayı'na İptal Kararı… CHP Trabzon İl Başkanı Bak: "Kimse CHP'yi Teslim Alamaz"

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin, "Bugün, CHP'nin kurultaylarıyla seçilmiş örgütlerinin ve hür iradesiyle seçilmiş genel başkanının yönetim kadrolarına, hukuk baypas edilerek, hukuka darbe yapılarak Türkiye'nin demokrasisine ve hukukuna aleni şekilde çökme operasyonu çekilmiştir. Bizler, CHP'nin her bir üyesi olarak partimize yapılan bu darbeyi kabul etmiyoruz" dedi.

Bak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptalinin ardından partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı.

"Demokrasi nöbetine başladıklarını" belirten Bak, şöyle konuştu:"

"Bu ülkenin kurtuluş mücadelesi verilirken, cephede milli irade tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bugün mahkeme koridorlarında çöken bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarıyla seçilmiş örgütlerinin ve hür iradesiyle seçilmiş genel başkanının yönetim kadrolarına, hukuk baypas edilerek, hukuka darbe yapılarak Türkiye'nin demokrasisine ve hukukuna aleni şekilde çökme operasyonu çekilmiştir. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak partimize yapılan bu darbeyi kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na, belediye başkanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza nasıl kumpas kurulduysa, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bu çökme operasyonu, o günkü kumpasın aleni delilidir."

"HERKES BİLSİN Kİ BİZ BURADAYIZ, DİMDİK AYAKTAYIZ"

Bu operasyonların hiçbir hukuki dayanağı yoktur, delile dayanmayan açık bir şantajdır; bu ülkenin namuslu, vatansever insanlarına pusu kurulmuştur ve bugün alınan kararla bunu bir kez daha ispat ettik. Herkes bunu böyle bilsin. Ama bu ülkenin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç kimse diz çöktüremez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim alamaz. Kimse, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin Trabzon İl Başkanlığı'nda, ilçe başkanlıklarında veya genel merkezinde biz yarın gider partiyi yargı eliyle alır, yönetiriz' diye düşünmesin. Kimseye bu partiyi yönetme hakkı verilmez, kimseye partinin geleceği teslim edilmez. Herkes bilsin ki biz buradayız, dimdik ayaktayız. Partimizin yanındayız. Çünkü bizler Cumhuriyet Halk Partisi'yiz."