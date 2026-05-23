CHP'ye Destek Demokrasisi Mitingi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'ye Destek Demokrasisi Mitingi

CHP\'ye Destek Demokrasisi Mitingi
23.05.2026 02:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Tokat'ta düzenlenen mitingde, 'mutlak butlan' kararına tepki gösterildi, destek mesajları verildi.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - CHP Tokat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Demokrasi Mitingi"nde siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri, CHP'nin kurultay sürecine ilişkin verilen "mutlak butlan" kararına tepki gösterdi.

CHP Tokat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Demokrasi Mitingi"nde siyasi parti temsilcileri ve sendika yöneticileri bir araya geldi. Mitingde yapılan konuşmalarda, CHP'nin kurultay sürecine ilişkin verilen "mutlak butlan" kararına tepki gösterildi.

KESK Tokat İl Temsilcisi Tayyar Özcan, "Mutlak butlan değil, acil demokrasi gerekiyor ülkemize. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanındayız, dayanışma içerisindeyiz" dedi.

Sol Parti Tokat İl Başkanı Erdal Topçam ise kararın "siyasal alanı yargı eliyle dizayn etme girişimi" olduğunu savunarak, "Bu ülkenin geleceği mahkeme salonlarında değil, halkın örgütlü mücadelesiyle belirlenecektir" diye konuştu.

Demokrat Parti Tokat İl Başkanı Seyfettin Yüksekkaya da CHP'ye destek verdiklerini belirterek, "CHP'nin iktidara yürüyüşünü Tokat'tan başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay ise "Mahkemeler eliyle siyasete ayar vermek isteyenlere karşı sandıkta ayar vereceksiniz" dedi.

Zafer Partisi Tokat İl Başkanı Ömer Özkan da "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün haklı duruşunun yanında olmaya geldik" diye konuştu.

Mitingin kapanış konuşmasını yapan CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ise, CHP'nin değişim süreci ve 31 Mart yerel seçimlerindeki başarısına dikkat çekerek, "Bugün 'mutlak butlan' çığlıkları attıran bu arkadaşlar, o gün o kampanyalarda yoktu. Ama bu halk onlara hak ettikleri cevabı sandıkta verecektir" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'ye Destek Demokrasisi Mitingi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

23:50
Polemik yaratan görüntü Trabzonspor’a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
23:24
Ankara’yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
Ankara'yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
23:08
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
23:01
YSK’ya “yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusu
YSK'ya "yerel seçimler iptal edilsin" başvurusu
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 03:11:35. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'ye Destek Demokrasisi Mitingi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.