CHP'ye Disiplin Tepkisi - Son Dakika
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CHP'ye Disiplin Tepkisi

18.06.2026 13:02
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CHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Özener, MYK'nın disiplin kararlarına karşı çıkarak destek verdi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Barış Özener, CHP MYK'nın aldığı disipline sevk ve görevden alma kararlarına tepki gösterdi. Özener, "Bu operasyonlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş örgütlerinin iktidar yürüyüşlerine engel olamayacaktır" dedi.

CHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Barış Özener, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) disipline sevk ve görevden alma kararına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek veren Özener, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi mutlan yönetiminin MYK'sı sonucunda 7 il başkanı, 1 il başkan vekili, 3 eski il başkanı ve Osmaniye'mizin Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın aralarında bulunduğu yöneticilerimizin görevlerine son verilmiştir. Ne butlan yönetiminin aldığı bu kararlar, ne Yargıtay'ın Yüksek Disiplin Kurulu sürecini beklemeden milletvekillerini ihraç etme süreci ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş Genel Başkanı ve seçilmiş yöneticilerine yönelik bu operasyonlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş örgütlerinin iktidar yürüyüşlerine engel olamayacaktır."

Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye Merkez İlçe Başkanlığı olarak söylüyoruz: Bu partinin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Seçilmiş Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'dır. Bu partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'dur. Bu partinin seçilmiş Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu'dur. Ne karar alırsanız alın. Bildiğimiz yoldan, doğrudan bu partinin üyesine, delegesine, bu ülkenin seçmenine, ülkenin demokrasisine, adaletine olan inancımızdan en ufak geri adım atmayacağız."

Kaynak: ANKA

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