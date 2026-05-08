CHP Zonguldak'ta Esnafla Buluştu

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, kent pazarı ziyaretinde üreticiler ve esnafla bir araya geldi. Dural'ın "Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinden çıkaracağız" demesi üzerine bir esnaf, "İnşallah, orada boşu boşuna yatıyor" dedi. CHP PM Üyesi Saniye Barut ise CHP Zonguldak İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek erken seçim çağrısında bulundu.

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, ziyaret ettiği pazarda üreticiler, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Üreticiler, mazot fiyatlarının yüksekliği nedeniyle ekim yapmanın her geçen gün zorlaştığını ifade ederek, destek verilmediği takdirde üretimin sürdürülemez hale geleceğini söyledi. Bir üretici, "Kazandığımız para kiraya ve mazota gidiyor. Para elimizde kalmıyor. Sadece sulamaya 200 bin lira harcıyoruz. Ben ne üreteceğim" diyerek yaşadıkları ekonomik durumu anlattı.

Çiftçiler, bir üretici, "Mısırın fiyatını 12 liranın üstüne çıkarmıyorlar. Üretiyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Emek veriyoruz, borçlanıyoruz ama sonunda elimizde bir şey kalmıyor" diye konuştu. Pazar esnafı ve üreticiler de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı verdi.

Dural'ın "Sayın Ekrem İmamoğlu'nu da içeriden çıkartacağız. Senin oyların çıkaracak onu içeriden" demesi üzerine bir pazar esnafı, "İnşallah, orada boşu boşuna içeride yatıyor" yanıtını verdi.

Öte yandan CHP PM üyesi Saniye Barut, CHP Zonguldak İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek erken seçim çağrısında bulundu ve partinin yeni dönem saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Türkiye genelinde kapsamlı bir saha çalışması başlatıldığını belirtti.

Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ve üst kurul üyeleriyle birlikte 81 ilde aktif olarak sahada olduklarını ifade eden Barut, "Artık savunmada değiliz, sahadayız. Kapı kapı siyaset dönemi başladı" dedi.

Erken seçim çağrısını yineleyen Barut, halkın seçim talebinin arttığını öne sürerek, "Seçmen erken genel seçim istiyor. Biz de anayasal bir hak olan ara seçimlerin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.