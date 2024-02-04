Çiçekdağı ilçesinde su altyapı projesi açıldı

Çiçekdağı ilçesinde 39 kilometrelik ishale hattı, 160 kilometre içme suyu şebeke hattı ve 2 adet modern içme suyu deposundan oluşan projenin açılışı gerçekleşti.
Çiçekdağı Kent Meydanında gerçekleştirilen açılış, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Açılışta konuşan Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu; "Biz cesaret ettik, sizler bize destek verdiniz, sabrettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu yatırımımız Çiçekdağı için ne ilk ne de sondur" dedi.
Programda konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise vatandaşın nerede kimin hizmet yaptığını bildiğini söyleyerek, "Çiçekdağlı hemşerilerim doğruyu bilir, hizmetin nerden geleceğini bilir buna inanır. İlçemiz sakinleri geçtiğimiz beş yılda hizmetin en iyisini aldı. Kimin şehrine, ilçesine aşkla hizmet ettiği, kimin de vaktini boşa geçirdiğini gördü. Kırşehir'in halini görüyorsunuz, yönetilemeyen bir belediye var. Bir önceki seçimde belediyeyi bizden devralanların, Kırşehir'e 5 yıl kaybettirme dışında, hiçbir katkılarının olmadığını hemşerilerimiz yaşayarak gördü" diye konuştu.
Program çeşmeden su içilmesi ve evlere dağıtımı ile devam etti. - KIRŞEHİR
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