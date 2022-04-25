Çiçekdağı ilçesinde teravih namazına gelen çocuklara hediye - Son Dakika
Üye Girişi

Çiçekdağı ilçesinde teravih namazına gelen çocuklara hediye

25.04.2022 11:35
Çiçekdağı ilçesinde teravih namazına gelen çocuklara hediye

Çiçekdağı ilçesi Yalnızağaç (Zekere) köyünde çocuklara camide cemaatle namaz kılma alışkanlığı kazandırmak isteyen imam, düzenli namaz kılmaya gelen çocuklara hediye takdimi yapıyor.

Çiçekdağı ilçesi Yalnızağaç (Zekere) köyünde çocuklara camide cemaatle namaz kılma alışkanlığı kazandırmak isteyen imam, düzenli namaz kılmaya gelen çocuklara hediye takdimi yapıyor.

Köy İmam Hatibi Raşit Kaman, 3 yıl önce geldiği köyde çocukların namaz kılmayı benimsemesi için ödülle teşvik ediyor. Kendi imkanlarıyla teravih namazına gelen çocuklar için hediye kampanyası düzenleyen Kaman yaptığı açıklamada, "Üç yıl önce imam olarak atandım. Cemaat sayısını artırma çalışmalarım yanı sıra çocuklarımıza da dinimizin temel direği olan namaz kılmayı sevdirmek için çaba gösteriyorum. Çocuklarımız hem teknolojiyi en iyi şekilde takip etsin hem de dini vecibelerini öğrensinler istiyorum" dedi.

Yalnızağaç köy muhtarı Çağlar Şahin de din görevlisi Raşit Kaman'a çalışmalarında destek sunuyor. - KIRŞEHİR

YORUMLAR
500
Umman'da camilerde bayram namazını sadece Kovid-19 aşısı olanlar kılabilecek Umman'da camilerde bayram namazını sadece Kovid-19 aşısı olanlar kılabilecek Palandöken'de teravih çocuklarla şenleniyor Palandöken'de teravih çocuklarla şenleniyor

Kaman, Namaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiçekdağı ilçesinde teravih namazına gelen çocuklara hediye - Son Dakika


Son Dakika
11:25 25 Nisan'da dolar ne kadar?
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Tatilciler bu yıl tercihini lüks villalardan yana kullandı! Bayram öncesi yüzde 90'a varan doluluk oranı yaşandı
11:21 Karı-koca arasındaki regl kavgası sosyal medyada gündem oldu! Tartışmanın boyutu büyük
11:12 Köye inen kurt köpeği evin önünde saldırdı
11:08 Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu
11:07 Düğüne Seda Sayan'dan çok Safiye Soyman damga vurdu! Tüy detaylı elbisesi sosyal medyayı salladı
10:53 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:41:56. #1.11#
SON DAKİKA: Çiçekdağı ilçesinde teravih namazına gelen çocuklara hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement