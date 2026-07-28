Cide'de Sel Felaketi: AFAD Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cide'de Sel Felaketi: AFAD Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Cide\'de Sel Felaketi: AFAD Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cide'de sel sonrası AFAD ekipleri temizlik ve tahliye çalışmaları için bölgeye ulaştı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından, Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgeye sevk edilerek temizlik ve tahliye çalışmalarına destek vermeye başladı.

Cide ilçesinde etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel sonrası birçok noktada su baskınları ve balçık birikintileri oluştu. Afetin ardından harekete geçen Sinop AFAD ekipleri, selden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalara destek vermek üzere ilçeye ulaştı. Ekipler, selin etkili olduğu mahallelerde su tahliyesi, balçık temizliği ve yolların yıkanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. İş makineleri ve ekipman desteğiyle yürütülen çalışmalarda, vatandaşların günlük yaşamın normale dönmesi için yoğun mesai harcanıyor.

Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, temizlik ve tahliye faaliyetlerinin ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüldüğünü ifade etti. Sinop AFAD ekiplerinin de çalışmalar tamamlanıncaya kadar bölgede görev yapacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Acil Durum, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cide'de Sel Felaketi: AFAD Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan yalanlama geldi: ABD ile ateşkes anlaşması yok, müzakere yapmıyoruz İran'dan yalanlama geldi: ABD ile ateşkes anlaşması yok, müzakere yapmıyoruz
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay Sahibi kadın çıktı Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Sahibi kadın çıktı
Başlamadan bitecekti Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
TFF 3. Lig ekibi Altay sahaya yine inemedi TFF 3. Lig ekibi Altay sahaya yine inemedi
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Sergen Yalçın’ın “Bende yeri yok“ diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro’luk teklif Sergen Yalçın'ın "Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
12:07
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık Kadroda yer almayacak
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak
11:56
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
11:53
İstanbul’da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 12:59:13. #7.12#
SON DAKİKA: Cide'de Sel Felaketi: AFAD Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.