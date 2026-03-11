Çiftçi Kayıt Sistemi Ürün Değişikliği Duyurusu

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün değişikliği başvurularının 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında e-Devlet veya Ziraat Odası üzerinden yapılabileceğini duyurdu.
Yapılan duyuruda, üreticilerin 2026 üretim yılına ilişkin ürün bilgilerini belirtilen süre içinde güncelleyebileceği bildirildi.
2026 üretim yılına ait ürün değişikliklerinin belirtilen tarihler arasında sisteme işlenmesi gerektiği ifade edilerek, üreticilerin bir aylık başvuru süresini dikkate almaları istendi. - BAYBURT
