Çiftçiler Buğday Fiyatlarından Şikayetçi
Çiftçiler Buğday Fiyatlarından Şikayetçi

02.06.2026 14:07
TMO'nun açıkladığı buğday fiyatı, çiftçilerin maliyetlerini karşılamıyor; üretim tehlikede.

Haber: Erhan ÖZMEN

OSMANİYE

() - Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı buğday taban fiyatının beklentilerin altında kalması, üretim maliyetlerindeki artışa dikkati çeken çiftçilerin tepkisini çekti. Osmaniyeli çiftçi Veli Hambal, "Neredeyse artık çiftçiliği bırakacağız. Biz bir kilo buğdayı satıp bir tane ekmek alamıyoruz" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan buğday taban fiyatının beklenenin altında kalmasına buğday üreticileri tepki gösterdi. Ortalama 280 dönüm buğday ektiğini söyleyen çiftçi Veli Hambal girdilerin yüksekliğinden yakınarak, şunları söyledi:

"Aşağı yukarı 900 dönüm yer işlemekteyim. Bunun 280 dönümü buğday. Buğday da bu yıl bizim beklentimiz 20 liranın üzerindeyken şu an açıklanan fiyat enflasyonun altında kaldı. Çaya verdikleri yüzde 40, buğday üreticilerine verdikleri yüzde 22. Girdilere göre açıklanan fiyattan hiç memnun değiliz. Biz 20 liranın üzerinde beklerken 16.5 liranın fiyatla karşılaştık. Artık Allah'ım sonumuzu hayretsin. 2025 yılı ile 2026 yılı arasında girdilerimiz yüzde 40 oranında artarken bizlere verilen rakam yüzde 22. Mazotta, gübrede yüzde 40 oranında artış var. Su faturalarına bile yüzde 30 koydular çiftçilere. Zirai ilaçlarda, tohumlarda bile yüzde 40'ın üzerinde bizler fark verirken, bizim ürettiğimiz mahsule yüzde 22 zam verdiler. Çiftçinin sonu ne olacak artık Allah bilir. Bizler üretici olarak bu açıklanan fiyattan memnun değiliz."

"BİZLERE YAZIK OLACAĞINA HER ŞEYE YAZIK OLSUN "

Girdilerin yüksek olmasına karşın verilen fiyatların düşük kalmasının, çiftçileri bitirme noktasına getirdiğini söyleyen çiftçi Hambal, "Biz çiftçiler olarak girdilerin bu kadar yükselip de bize verilen fiyatlar düşük kalmaya devam ederse biz çiftçiler olarak artık üretmekten vazgeçeceğiz. Neredeyse artık çiftçiliği bırakacağız. Biz bir kilo buğdayı satıp bir tane ekmek alamıyoruz. Bizlere yazık olacağına her şeye yazık olsun" dedi.

GİRDİ MALİYETLERİNDE YÜZDE 80 ARTIŞ VAR

Girdi maliyetlerinden dolayı Türk tarımının bitme noktasına geldiğini belirten İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç da açıklamasında şunları söyledi:

"Bereketli Çukurova'da buğday hasadı başladı ama baktığımızda bugün itibarı ile açıklanan buğday taban fiyatlarından çiftçilerimiz oldukça rahatsız. Maalesef girdi maliyetlerinde yüzde 40- 50 ye hatta yüzde 80'e varan maliyetler var. Çiftçi ne yapacak çiftçi geçimini nasıl sağlayacak. Nasıl üretim yapacak. Türk tarımı ne hale geldi. Türk tarımını kim bu hallere düşürdü. Bu açıklanan taban fiyatlarına yeniden düzenleme yapılması gerek. Bu 16.5 lira çiftçiyi kurtarmaz. Bu girdi maliyetleri karşısında, bu enflasyon oranları karşısında kesinlikle kurtarmaz. Yeniden bir fiyat belirlenmesi gerekiyor. Bunu şapkasını önüne koyup Tarım Bakanlığı' nın yeniden gözden geçirmesi gerekiyor."

Kaynak: ANKA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

