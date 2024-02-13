Çiftçiler Ziraat Odası Başkanına Tepki Gösterdi

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde emekli olamayışlarının faturasını CHP'den Yenişehir Belediye Başkan adayı olan Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş'a kesen çiftçiler odanın önüne ve odaya ait resmi araca hayvan dışkısından olan organik gübre döktü.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı iken CHP Belediye Başkan adayı olan Sadi Aktaş'a tepki gösteren çiftçiler, "Bizim işimizi bitirsin ondan sonra gelsin. Gelip bir de köyümüzden oy istiyor. CHP'den aday olmuş" dediler.

Çiftçilerden Emin Serin, "Biz bugün eylem yapmak için geldik. Yenişehir Ziraat Odası'nın hatasından dolayı emekli olamıyoruz. 25 yıl Bağkur ödememize rağmen ziraat odası, kayıtları düzgün tutmadığı için emekli olamadık. Sadi Aktaş ziraat odasını bırakıp belediye başkanlığına soyunuyor. Bize geldi oy istemeye buradaki işi bitirsin öyle gelsin. Utanmadan köye gelip oy istiyor" dedi. Bir diğer mağdur Halil Darçın ise kendileri gibi emekli olamayan 5 bin kişinin olduğunu belirterek, "Bir yıldır emekli olup para alacağımız yerde avukatlara para verip mahkemelerde sürünüyoruz. Para alamıyoruz. Emekli olamıyoruz" diye konuştu. - BURSA