Kırsal Kalkınma Yatırımları Hakkında Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı çerçevesinde Ekonomik Yatırımlar ve Altyapı Yatırımları hakkında çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda çitçilerde özellikle ahır ve ağıl yapımı konusunda sorularını yöneltti. Programda özellikle ahır, ağıl yapımı, aile işletmelerinin desteklenmesi, mantar üretim tesisleri, çadırları, bitkisel ve hayvansal ürün işlemeye yönelik yatırımlar, çelik silo ve soğuk hava yatırımları konusunda detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Tüm bu konularda KDV hariç 3 milyon ile 14 milyon lira arasında proje başvurusu yapılabileceği ve yüzde 50 hibe desteği alabilecekleri konusu çiftçilere ve yatırımcılara anlatıldı. Desteklerin son başvuru tarihinin ise 19 Şubat 2024 odluğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR