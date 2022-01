Çiftçinin imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle olumsuz etkilenen vatandaşın imdadına yetişti. Hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ihtiyaç duyulan müdahaleyi hızlı bir şekilde gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi, ahır çatısının çökmesini engelledi ve 18 büyükbaş ile 60 küçükbaş hayvanı telef olmaktan kurtardı. Vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Gerek şahsım gerekse belediye olarak her zaman ve her şartta vatandaşımızın yanındayız" dedi.

Himmetdede Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Abdullah Özkan, kar yağışı ve tipi nedeniyle ahır çatısının olumsuz etkilendiği için Kocasinan Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu. Hızlı bir refleks göstererek, seferber olan Kocasinan Belediyesi ekipleri, portatif çadırı bölgeye ulaştırarak, büyükbaş ile küçükbaş hayvanları telef olmaktan kurtardı. Ekipler tarafından donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan küçükbaş hayvanlara güvenli nokta oluşturuldu.

İhtiyaç duyulan her alanda belediyenin hizmetleriyle 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ihtiyaç duyulan müdahalenin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Vatandaşa 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten Başkan Çolakbayrakdar, olumsuz hava şartlarından kaynaklı sıkıntıların telafisi için hassasiyetle çalıştıklarını belirtti. Vatandaşların her zaman ve her şartta yanlarında yer aldıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Yapılması gereken konularda elimizden geleni fazlasıyla yerine getiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların her zaman ve her koşulda yanlarında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Himmetdede sakinlerinden olan ve 3 yıldır hayvancılıkla uğraşan Abdullah Özkan (50) ise Kocasinan Belediyesi'nin hayvanları telef olmaktan kurtardığı için memnuniyetini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi ekiplerinin hızlı bir şekilde refleks gösteremeseydi tekrardan yağan yoğun kar nedeniyle hayvanların telef olacağına değinen Abdullah Özkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Devletin hayvancılığa vermiş olduğu teşvikle şehirden köye göç edenlerden biriyim. 3 yıl önce şehirdeki evimi satıp, köye yerleştim ve 3 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kar yağışının ardından yaşanan tipi nedeniyle ahırımızın bir kısmı çatısı çöktü. Büyükşehir Belediyemiz ile Kocasinan Belediyemize ulaştık. Büyükşehir Belediyemizin sağladığı destekle demir direklerle çatıyı güçlendirdik ama çatı iyice akmaya başladı ve üstündeki kar yükünü çekemez hale geldi. Bu olumsuzluk yüzünden bir danamızı da soğuktan kaybettik. Allahtan tam çatı tamamen çökecekti ki imdadımıza Kocasinan Belediyesi yetişti. Belediyemizin gönderdiği çadıra 60 küçükbaş hayvanımızı yerleştirdik. 18 büyükbaş hayvanımızı da komşularımıza verdik, onlar bakıyor. Başta Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere Mezarlıklar Müdürlüğü ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekibine ve herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim devletimizden milletimizden razı olsun." - KAYSERİ