Çiftçiye sahada teknik destek - Son Dakika
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Çiftçiye sahada teknik destek

Çiftçiye sahada teknik destek
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağladığı hibe desteklerini sahadaki teknik danışmanlık hizmetleriyle güçlendiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağladığı hibe desteklerini sahadaki teknik danışmanlık hizmetleriyle güçlendiriyor. Ziraat mühendisleri, seralarda ve tarlalarda üreticilerle birebir çalışarak verimli, kaliteli ve sürdürülebilir tarım için teknik destek sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla sağladığı hibe desteklerin yanı sıra teknik danışmanlık hizmetlerini de aralıksız sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri, destek verilen üreticileri sahada ziyaret ederek üretim alanlarını kontrol ediyor, modern tarım uygulamaları konusunda bilgilendirme yapıyor.

Sürdürülebilir tarım güçleniyor

Yem bitkisi tohumu, zirai gübre ve hibeli sebze fidesi destekleriyle üretime güç katan büyükşehir belediyesi, ürün kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bu kapsamda sera kontrolleri gerçekleştiren ekipler, çiftçilere verim durumu, bitki gelişimi ve zararlılarla mücadele konularında bilgilendirme yapıyor. Sahada verilen bu teknik desteklerle birlikte çiftçilerin daha bilinçli üretim yapması sağlanırken, kaliteli, verimli ve modern tarımın sürdürülebilir hale gelmesi hedefleniyor.

Seralarda yakın takip

Büyükşehir ekipleri, İzmit Bayraktar Mahallesi'nde yüzde 50 hibeli 512 metrekare modern sera desteğinden yararlanan üreticinin serasında incelemelerde bulundu. Üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri yapılırken, deneme üretimi gerçekleştirilen yeni domates çeşitlerinin verim durumu üreticiyle birlikte değerlendirildi. Başiskele Yeniköy Mahallesi'nde ise sera kontrolleri yapılarak toprak hazırlığı, bitki gelişimi ve sebze yetiştiriciliği konularında teknik bilgiler paylaşıldı.

Tarlalarda detaylı kontrol

Körfez ilçesi Belen ve Kutluca mahallelerinde üreticiler ziyaret edilerek sebze üretiminde gübreleme uygulamaları ile mısırda görülen hastalık ve zararlılar hakkında bilgilendirme yapıldı. Derince Tahtalı ve Çavuşlu mahallelerinde mısır tarlaları kontrol edilerek hastalık ve zararlı takibi gerçekleştirildi, üreticilere alınması gereken önlemler anlatıldı. Sarıhocalar ve Süverler mahallelerinde yapılan incelemelerde ise buğday balyalarının durumu değerlendirilerek doğru depolama yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Üreticiye sahada destek

Tohum, gübre ve modern sera gibi birçok alanda hibe desteği sağlayan büyükşehir belediyesi, bu desteklerin üretime maksimum katkı sağlaması için teknik takip çalışmalarını da sürdürüyor. Ziraat mühendisleri, üreticilere sahada birebir danışmanlık sunarak modern tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Böylece daha verimli ve kaliteli üretimin artırılması hedefleniyor.

Büyükşehir belediyesinin hem maddi desteklerinden hem de teknik danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını belirten üreticiler, "Sadece destek almakla kalmıyoruz, üretim sürecinde de yalnız bırakılmıyoruz. Ziraat mühendisleri her aşamada yanımızda oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bilgi ve tecrübesi üretimimize güç katıyor. Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çiftçiye sahada teknik destek - Son Dakika

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